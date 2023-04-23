Google‘ın yaklaşmakta olan Pixel Tablet‘i son zamanlarda manşetlerden inmiyor, sızıntılar ve söylentiler yaklaşmakta olan donanıma dair ipuçları veriyor. Son sızıntı, Google’ın en son ürünlerini sergilediği Milano Tasarım Haftası 2023’te çekildiği anlaşılan videolar şeklinde geldi. Videolarda Pixel Tablet, yeni mercan rengi de dahil olmak üzere çeşitli renklerde gösteriliyor.

Google’ın renkli Pixel Tableti sızdırıldı

Videoda sergilenen donanımın nihai ürünü temsil edip etmediği belirsiz olsa da birden fazla renk seçeneği görüyor olmamız Pixel Tablet’in tamamlanmaya yakın olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, Google I/O 2023’e iki haftadan biraz fazla bir süre kala, tabletin özellikleri ve teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkması bekleniyor.

Daha önceki raporlara göre, Pixel Tablet, Desaturated Green, Off-White ve henüz görünmeyen iki renk dahil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Mercan renginin de eklenmesiyle Google’ın yeni tableti için renkli ve canlı bir tasarım hedeflediği açık.

Google Pixel Tablet özellikleri

Google Pixel Tablet’in 1600 x 2560 piksel çözünürlüklü 10,95 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor. Tensor G2 yonga seti ve 18W şarj özelliğine sahip olabilir. Depolama seçenekleri 128GB ve 256GB olabilir. Cihaz ayrıca Wi-Fi 6 ve UWB bağlantısı, önde ve arkada 8MP Sony IMX355 kamera sensörleri ve isteğe bağlı bir stylus kalem içerebilir.

Pixel Tablet, Google I/O 2023’ten bekleyebileceğimiz donanım seçeneklerinden sadece biri. Beklenen diğer ürünler arasında Pixel 7a, Pixel Fold ve Pixel Tablet için bir yardımcı dock yer alıyor.

Genel olarak, Pixel Tablet’in Milano Tasarım Haftası 2023’te sızdırılan videoları, Google’ın yaklaşan slate’ine renkli bir bakış sağladı. Tabletin nihai özellikleri ve teknik özellikleri hakkında hala bazı bilinmeyenler olsa da Google I/O 2023’te daha fazlasını karşımıza çıkaracak.