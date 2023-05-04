Bir süredir çeşitli sızıntı haberleriyle gündeme gelen ve son olarak tasarımının yanında bazı donanım özellikleri sızıdırılan ilk katlanabilir Google Pixel akıllı telefon modeli olan Google Pixel Fold, firmanın internet sitesinde boy gösterdi. İşte resmileşen Google Pixel Fold tasarımı!

Google Pixel Fold Tasarımıyla Görenleri Hayran Bırakıyor!

Google cihazla ilgili herhangi bir özellik açıklamadı Google’ın resmi internet sayfasında paylaşılan kısa bir tanıtım videosu, Pixel Fold’a 360 derecelik bir bakış sağlıyor. Geleneksel bir katlanabir telefon yapısına sahip olan Pixel Fold, Samsung’un Galaxy Z Fold modellerine benzer bir menteşeye sahip.

İlginç bir şekilde ekran çerçevelerinin ise oldukça kalın olduğunu görüyoruz. Rakipler ekran çevresindeki çerçevelerin kalınlığını önemli ölçüde düşürmüşken, bu Google’a puan kaybettirebilecek bir tasarım detayı olmuş.

Arkadaki kamera modülü ise Pixel 6’dan beri devam ettirilen belirgin yapısını koruyor. Ancak sızdırılan tanıtım materyallerinde kameranın çok daha belirgin olduğu ve cihazın arkasında ciddi bir çıkıntı yaptığı görülüyordu. Google tarafından yayınlanan videoda ise kameranın neredeyse bir çıkıntıya sahip olmadığını görüyoruz.

Cihaz hakkındaki raporlar, Pixel Fold’un 5.8 inçlik dış ekranının, katlanarak 7.6 inçe ulaşacağını iddia ediyordu. Google’ın Pixel 7 serisinde de yer verdiği Tensor G2 yonga setine sahip olacağın cihazın, bir katlanabilir cihazdaki en dayanıklı menteşeye sahip olacağı iddia edilmişti.

Google cephesinin ilk katlanabilir telefonun fiyatının ise 1.700 doların üzerinde olacağı söyleniyordu. Samsung’un en son katlanabilir modeli olan Z Fold 4, 1.799 dolar fiyatla piyasaya sürülmüştü. Son zamanlarda katlanabilir telefon teknolojisinin yaygınlaşmasıyla beraber katlanabilir telefon fiyatlarında bir gerileme görmüştük. Eğer iddia edilen 1700 dolarlık fiyat gerçek olursa, cihaz pahalı tarafta yer alabilir.

Bu modeli aslında geçen yıl görmeyi bekliyorduk. Ancak Pixel Fold 2022’deki Google I/O’ya yetişmedi. Bizler de 10 Mayıs’ta tanıtılması beklenen Google Pixel Fold’u merakla bekliyoruz. Vivo ve Huawei gibi güçlü rakipler de katlanabilir telefon pazarında çok güçlü modeller üretiyor. Bakalım diğer rakipler Pixel Fold’a nasıl yanıt verecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Pixel Fold tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!