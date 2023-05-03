Google I/O etkinliği 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ve marka bu etkinlikte Pixel 7a akıllı telefonun yanı sıra Pixel Fold’u da tanıtacak. Söylentiler ayrıca Pixel Tablet‘in de bu etkinlikte yer alacağını söylüyor. Kısa süre önce Pixel Tablet’in Milano Tasarım Haftası 2023’te ortaya çıktığı haberleriyle ortalık çalkalanmıştı. Şimdi de tabletin önden nasıl göründüğünü ortaya koyan bir başka sızdırılmış görüntü internette ortaya çıktı! Pixel Tablet nispeten kalın çerçevelere rağmen çok yakışıklı görünüyor!

Pixel Tablet Gözlere Ziyafet Verecek!

Yaklaşan Google Pixel tabletin yeni bir sızıntısı ortaya çıktı ve cihazın ön tasarımını gözler önüne serdi. Ünlü sızıntı kaynağı EVLeaks tarafından paylaşılan görüntü, tabletin ekran çevresinde biraz kalın çerçevelere sahip olacağını gösteriyor. Ön kamera, dikey olarak tutulduğunda tabletin sağ çerçevesine yerleştirilmiş. Bu yerleşim, görüntülü görüşmeler için kullanışlı ve cihazın bir “dock” ile kullanılırken kamerasının istenen bir pozisyonda olmasını sağlıyor.

Tabletin gövdesi bej renginde görünürken, ekranın etrafındaki çerçeveler ise beyaz. Cihazın üzerinde bir USB Type-C portu ve iki hoparlör ızgarası bulunuyor. Pixel tabletin dört renkte piyasaya sürüleceği ve porselene benzer bir nano-seramik kaplamaya sahip geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış alüminyum bir gövdeye sahip olacağı söyleniyor.

Google daha önce Pixel Tablet için ekranın etrafında siyah çerçeveler bulunan başka bir renk seçeneğini ortaya çıkarmıştı. Yeni renk seçeneğinin yeşil bir arka panele ve yine yeşil bir gövdeye sahip olması bekleniyor. Bu tasarım kafalarda OnePlus Pad’in tasarımını canlandırıyor. Cihazın arka panelindeyse tek bir kamera sensörü yer alacak.

Pixel tabletle ilgili diğer ayrıntılar da sızdırıldı. Cihazda Google’ın Tensor G2 yonga seti, 8MP ön kamera ve 8MP arka kamera yer alacak. Kutudan çıktığı haliyle Android 13’ü çalıştıracak olan ilk Google Pixel tablet modeli, en az 8GB RAM‘e sahip olacak ve iki depolama seçeneği ile piyasaya sürülecek. Pixel Tab’in 128GB‘lık başlangıç sürümünü fiyatının 600-650 euro arasında olması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bej renkli Pixel tabletin tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!