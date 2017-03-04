Google, Pixel Ailesinden Yeni Modellerin Geleceğini Resmen Doğruladı

Google’ın donanım bölümü başkan yardımcısı Rick Osterloh yaptığı açıklamada şirketin yeni Pixel modellerini çıkaracağını duyurdu.

Google’ın yöneticisi yaptığı açıklamada endüstride yıllık bir ritim olduğunu ve kendilerinin bunun dışında kalmayacağını belirtti. Osterloh yeni Pixel modelleri için daha kesin bir tarih vermese bile bu sene yeni Pixel modellerinin geleceğinin sinyallerini verdi.

Osterloh ayrıca tam olarak ne zaman olacağını söylemem ancak kesinlikle yeni Pixel modeli göreceksiniz dedi. Şirketin zaten bu aileye ürün çıkaracağı kesindi ancak şimdi resmen açıklanmış oldu. Osterloh ayrıca telefona dair bazı bilgiler de paylaştı. Bu bilgilere göre yeni Pixel modelleri ucuz olmayacak. Osterloh yeni Pixel modellerinin permium seviyede kalacağını belirtti. Ancak şirket piyasaya çıkardığı telefonları daha yetiştiremezken yeni telefonu nasıl piyasaya çıkaracak orası düşündürücü.