Samsung Exynos 2500 işlemcisi hakkında yepyeni haberler geldi. Exynos 2400 ile Samsung’un arkasına aldığı rüzgar yeni Exynos 2500 işlemcisi ile de devam edecek gibi duruyor. Samsung’un yeni işlemcisi 3nm üretim süreciyle verimlilik kralı olabilir.

İçindekiler Galaxy S25 Serisi Samsung Exynos 2500 İşlemcisiyle Coşacak

Galaxy S25 Serisi Samsung Exynos 2500 İşlemcisiyle Coşacak

Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S25 serisi için iki farklı işlemci içeren bir lansman stratejisi izleyeceği bildiriliyor. Bu stratejiye göre, bazı bölgelerde Snapdragon 8 Gen 4, diğerlerinde ise Exynos 2500 sunulacak.

Samsung Exynos 2500 işlemcisinin, şirketin 3nm sürecinden yararlanarak üreteceği söyleniyor. Bu hamle, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4’ünü gölgede bırakan güç verimliliği özellikleri kazandırabilir. Söylentilere göre, Exynos 2500, hem CPU hem de GPU testlerinde Snapdragon 8 Gen 3’ten daha iyi performans gösterebilir.

Samsung Exynos 2500, ikinci nesil 3nm sürecinde tasarlanacak ve üretilecek. PandaFlash on X tarafından yapılan testler, Exynos 2500’ün aynı güç tüketimi seviyesinde daha yüksek saat hızlarında çalışabileceğini gösteriyor. Ayrıca, FOWLP teknolojisi kullanılması bekleniyor, bu da yonga setinin daha uzun süreler boyunca maksimum kapasitede çalışmasını sağlayarak daha yüksek bir çoklu çekirdek puanına katkıda bulunuyor.

Samsung Exynos markasıyla itibarını güçlendirmek için bir fırsat bulabilir, ancak bunun için ikinci nesil 3nm sürecinin verim sorununu çözmesi gerekiyor. Şirketin seri üretime geçmeden önce verimi artırması gerekiyor.

Ancak, Samsung Exynos 2500 ile ilgili tüm bilgilere gerçek kıyaslamalar gelene kadar temkinli yaklaşılması gerekiyor. Samsung’un Exynos 2500 hamlesi, şirketin gelecekteki amiral gemisi cihazlarında kullanılacak olan yonga setlerindeki ilerlemesini gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Galaxy S24 serisinde de benzer bir strateji izlenmiş ve Samsung cephesi bu modelleri Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcileriyle piyasaya sürmüştü.

Exynos’a müşteriler çekingen yaklaşsa da, yapılan testler Samsung cephesinin bu nesilde turnayı gözünden vurduğunu ve Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla ciddi bir eksik olmadığını göstermişti. Exynos 2500 ile Samsung bu başarıyı devam ettirebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung farklı pazarlarda farklı işlemciler kullanmayı bırakmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!