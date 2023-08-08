Alman web sitesi WinFuture’ın raporuna göre, Google, ilerleyen aylarda Pixel 7 serisinin halefi olan sonraki amiral gemisi telefonları olan Google Pixel 8 serisini tanıtacak. Raporda, bu telefonlarla ilgili renk seçenekleri ve depolama kapasiteleri de açıklandı.

Rapora göre, temel versiyon her iki telefon için de 128 GB depolama seçeneği sunacak, ayrıca Pixel 8’in önceki modele benzer şekilde 256 GB sürümü de bulunacak. Pixel 8 Pro modeli ise Pixel 7 Pro’da olduğu gibi 128 GB ve 256 GB’ın yanı sıra 512 GB depolama seçeneği ile gelecek.

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Pixel 8’in “Miyankökü” (siyah), “Peony” (sarı/turuncu) ve “Haze” (açık mavi) renk seçeneklerine sahip olacağı, Pixel 8 Pro’nun ise “Miyankökü” (siyah), “Porselen” (beyaz/bej) ve “Gökyüzü” (mavi) renkleriyle gelmesi bekleniyor. Daha önceki söylentilere göre, telefonların ayrıca Jade (yeşil) renginde de geleceği konuşuluyordu.

İçindekiler Google Pixel 8 özellikleri

Google Pixel 8 özellikleri

10/30/60/120 Hz yenileme hızına sahip 6,17 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde AMOLED ekran

Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması

Titan M2 güvenlik çipli Google Tensor G3 işlemci

8GB RAM, 128GB / 256GB depolama

Android 14

1/1.3′′ sensörlü 50MP arka kamera, LDAF, Samsung GN2 sensör, Sony IMX386 sensörlü 12MP Ultra geniş kamera, 10 bit HDR kayıt, Sinematik Bulanıklık, yüksek çözünürlüklü 8x zoom, 4K 60 fps video kaydı

Samsung 3J1 sensörlü 10.8MP 92.8° ön kamera, 4K 60 fps video kaydı, yüz kilidi açma

Ekran içi parmak izi tarayıcısı

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3 LE, GPS, USB Tip C 3.1 (1. Nesil), NFC

24W kablolu hızlı şarj destekli 4,485mAh kapasiteli batarya