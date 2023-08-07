Bugün Android tutkunlarının merakla beklediği Google Pixel Watch 2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Hem de ne detay. Saat A’dan Z’te sızdı destek yeridir. Google Pixel Watch 2’nin tasarımı da dahil olmak üzere selefiyle bazı benzerlikler paylaşması bekleniyor. Söylentilere göre, ikinci nesil model önceki modele benzeyen 1,2 inç 384 x 384 çözünürlüğünde yuvarlak OLED ekrana sahip olacak.

Ancak ekranın BOE yerine Samsung Display tarafından üretileceği belirtiliyor. Pil ömrünü daha da artırmak için Pixel Watch 2, 306 mAh kapasiteli biraz daha büyük bir pille gelecek.

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Pixel Watch 2, eski Exynos 9110 SoC yerine daha güçlü bir Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 işlemciyi benimseyecek. 1,7 GHz’de çalışan dört Arm Cortex-A53 çekirdeği ve modern bir Adreno 702 GPU ile yeni çip, önceki modele kıyasla gelişmiş performans sunacak.

En önemli gelişmelerden biri, pil verimliliğindeki artış olacak. Pixel Watch 2, enerji verimliliğini büyük ölçüde artıran ve orijinal Pixel Watch’ta yaşanan zayıf pil ömrü sorununa çözüm getiren, Samsung’un 4nm sürecini kullanan en son akıllı telefon çip teknolojisini benimseyecek.

Google, W5 Plus varyantını tercih etmek yerine NXP çipine dayalı özel bir yardımcı işlemci ekleyerek benzersiz bir yol izlemiş. Ayrıca, Pixel Watch 2, potansiyel olarak hassas cihaz bulma ve Dijital Araba Anahtarı işlevini sağlayan UWB teknolojisini benimseyecek.

Pixel Watch 2, akıllı saatlerde bir ilk olan dinamik tema desteği ve kesintisiz güncellemeler sunan Android 13 tabanlı Wear OS 4 ile donatılacak. Kesintisiz güncellemeler, sistem yükseltmeleri sırasında uzun süreli kesintiler olmadan daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunacak.

“Eos” ve “Aurora” kod adları altında geliştirilen Pixel Watch 2, LTE destekli biri ve Wi-Fi bağlantılı diğeri olmak üzere iki ayrı varyantla sunulacak.

Pixel Watch 2’nin demo birimlerinde, herhangi bir özelliği göstermese de potansiyel müşterilerin ilgisini çekebilecek görsel olarak çekici bir Materyal tarzı tasarımla “çekim döngüsü” adlı bir perakende animasyonu görüntülenecek.

Pixel Watch 2’nin üç farklı model numarası bulunacak: G4TSL, GC3G8 ve GD2WG. Belirli bölgesel kullanılabilirlik ayrıntıları henüz tamamlanmamış olsa da düzenleyici e-etiketler, Hindistan’da olası bir lansmana işaret ediyor. Pixel Watch 2’nin bu yılın sonlarına doğru, Pixel 8 serisiyle birlikte duyurulması bekleniyor.