Amerikan teknoloji devi Google, akıllı telefon piyasasına mevcut rakiplerine kıyasla daha geç giriş yapmış olsa da, Pixel serisi ile büyük bir çıkışta. Teknoloji dünyası için her zaman ilginç özellik ve tasarımları ile gündeme düşen Pixel cihazları, HDR+ fotoğrafçılığı destekleyen ilk serilerden biriydi. Öyle ki mevcut akıllı telefonların HDR çekim yetenekleri genellikle referans olarak Pixel telefonlarla karşılaştırılıyor. Ve Google Pixel 8 ile akıllı telefon devi HDR oyununu bir üst seviyeye taşımaya hazır. Son haberlere göre, Google Pixel 8 serisiyle birlikte bu destek bir adım daha öteye taşınmış olacak. Şirketin yeni amiral gemisi kamera tarafında zirveyi zorlamak istiyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Google Pixel 8 HDR Teknolojisini Bir Üst Seviyeye Çıkaracak

Yazılım geliştiricisi Kuba Wojciechowski, Google Camera Go uygulamasının kaynak kodunu mercek altına aldı. Kaynak kodu, 2023 model Pixel telefonlarda dereceli HDR özelliğinin olduğunu gösteriyor. Söz konusu özellik, sensörün aynı piksellerle eş zamanlı şekilde farklı pozlamaları yakalamasını mümkün kılıyor. Google şu anda Pixel 7 serisinde ISOCELL GN1 sensörleri kullanıyor. Ancak Samsung markalı çip, dereceli HDR teknolojisini desteklemiyor. Raporlara göre, Pixel 8 serisi, eski modelin aksine ISOCELL GN2 sensörünü bünyesinde barındıracak.

Long story short, courtesy of Google we got a clean, unobfuscated version of Google Camera Go, that includes references that seemingly confirm that flagship Pixels in 2023 – Husky and Shiba – will support staggered HDR. pic.twitter.com/YdaWTlGznN — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) December 19, 2022

HDR+ fotoğrafçılığın tanıtılmasından bu yana, Google Pixel serisi çadır direği adı verilen bir destek modunu kullandı. Nexus’tan beridir bu modu benimseyen şirket, gelecek amiral gemisi cihazında kademeli HDR teknolojisini kullanacak.

Google Pixel 8 Serisindeki Kademeli HDR Desteği Ne Kadar Fark Yaratacak?



Dereceli HDR aynı efekti daha kısa süre içinde herhangi bir bulanıklık olmaması nedeniyle standart HDR’a kıyasla daha gelişmiş ve kaliteli kareler yakalamayı mümkün kılıyor. Temel olarak, basamaklama özellikli HDR+ deklanşöre basmadan önce beş kısa pozlama çekimi yapabiliyor. Deklanşöre bastıktan sonra uzun pozlama çekimi yapan bu mod, tüm çekimleri birleştirerek toplu bir son görüntü sunar.

Öte yandan, kademeli HDR, Samsung tarafından HDR fotoğrafçılığına daha modern bir yaklaşım olarak görülüyor. Bu çözüm, diğerine kıyasla üç ayrı pozlama yapıyor: kısa, orta ve uzun. Bununla beraber gelişmiş sensörlerle bu işlem tüm hızlı bir şekilde arka arkaya yapılıyor. Daha sonra, yine cihaz içindeki yazılım tüm pozlamaları birleştiriyor ve size son bir fotoğraf sunuyor.

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