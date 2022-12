Amerikan teknoloji devi Google, akıllı telefon piyasasına mevcut rakiplerine kıyasla daha geç giriş yapmış olsa da, Pixel serisi ile büyük bir çıkışta. Teknoloji dünyası için her zaman ilginç özellik ve tasarımları ile gündeme düşen Pixel cihazları, HDR+ fotoğrafçılığı destekleyen ilk serilerden biriydi. Öyle ki mevcut akıllı telefonların HDR çekim yetenekleri genellikle referans olarak Pixel telefonlarla karşılaştırılıyor. Ve Google Pixel 8 ile akıllı telefon devi HDR oyununu bir üst seviyeye taşımaya hazır. Son haberlere göre, Google Pixel 8 serisiyle birlikte bu destek bir adım daha öteye taşınmış olacak. Şirketin yeni amiral gemisi kamera tarafında zirveyi zorlamak istiyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Yazılım geliştiricisi Kuba Wojciechowski, Google Camera Go uygulamasının kaynak kodunu mercek altına aldı. Kaynak kodu, 2023 model Pixel telefonlarda dereceli HDR özelliğinin olduğunu gösteriyor. Söz konusu özellik, sensörün aynı piksellerle eş zamanlı şekilde farklı pozlamaları yakalamasını mümkün kılıyor. Google şu anda Pixel 7 serisinde ISOCELL GN1 sensörleri kullanıyor. Ancak Samsung markalı çip, dereceli HDR teknolojisini desteklemiyor. Raporlara göre, Pixel 8 serisi, eski modelin aksine ISOCELL GN2 sensörünü bünyesinde barındıracak.

Long story short, courtesy of Google we got a clean, unobfuscated version of Google Camera Go, that includes references that seemingly confirm that flagship Pixels in 2023 – Husky and Shiba – will support staggered HDR. pic.twitter.com/YdaWTlGznN

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) December 19, 2022