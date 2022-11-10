Google Pixel 7 serisinin piyasaya sürülmesinden sonra şirketin bir sonraki akıllı telefonu Google Pixel 8 serisi olacak. Şu anda Google bu seri üzerinde çalışıyor. Son zamanlarda, “Shiba” ve “Husky” kod adlarına sahip iki yeni Google cihazı çevrimiçi olarak göründü. Bu cihazlar, muhtemelen Google Tensor 3 ile birlikte gelecekler. Ancak bu cihazların Google Pixel 8 serisinde olduğuna dair bir onay yok. Bu cihazların herkese açık kaynak kodu bazı ayrıntıları sızdırdı. Öncelikle, bu akıllı telefonlar Android 14 “Upside Down Cake” ile çalışacak. Ayrıca Tensor 3 olduğundan şüphelendiğimiz ve Samsung tarafından üretilecek yeni bir işlemci kullanacaklar.

Google Pixel 8 akıllı telefonları “Shiba” ve “Husky”, 12 GB’a kadar RAM ile geliyor. Bu iki yeni Google cihazının ileri teknoloji akıllı telefonlar olabileceği anlamına geliyor. Ekran çözünürlüğü de bu iddiaları destekler nitelikte. “Shiba” 2268 x 1080 piksel Full HD çözünürlükle gelirken “Husky” 2822 x 1344 piksel çözünürlüğe sahip. “Husky”nin daha iyi bir ekrana sahip olduğundan mütevellit muhtemelen Pro model olacağını görebiliriz.

Muhtemelen Tensor 3 olan yeni işlemci “Zuma” kod adına sahip. Bu çip, Google Tensor G2 (G201) ile aynı modemi, yani Samsung tarafından geliştirilen bir 5G G5300 modemi kullanıyor. Yonga seti ile ilgili belirli ayrıntılar henüz mevcut değil. Ancak, Samsung’un yakın zamanda kendi üretimi olan Exynos 2300’den yeni bir ARM SoC üzerinde çalıştığını biliyoruz. “Zuma”nın buna dayalı özelleştirilmiş bir varyant olduğu düşünülebilir. Tabii ki, makine öğrenimi ve AI için Google’a özgü optimizasyonlara da sahip olacak.

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