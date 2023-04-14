Teknoloji devi Google önümüzdeki Ekim ayında karşımıza yeni canavarları ile çıkacak. Son gelen raporlara göre, Google Pixel 8 serisi telefonlar üzerinde çalışıyor. Şirketin Ekim ayında Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’yu tanıtması bekleniyor. Söylentiler, akıllı telefonlarla ilgili bilgileri sızdırmaya devam ediyor. TechGoing, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro akıllı telefonların kılıflarının görüntülerini yeni bir raporda yayınladı.

Mart ayında, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun CAD renderleri, tasarımlarına ilk bakışı sunmak için ortaya çıktı. Renderlar, Pixel 8 serisinin Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’ya benzer görünse de, ince tasarım değişiklikleri olduğunu gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: Google Pixel 8 Ekranı ile Şok Edecek

Paylaşılan kılıf görüntüleri, Pixel 8 serisi hakkındaki sızıntılarla uyumlu görünüyor. Pixel 8’in şeffaf kılıfı, temel olarak Pixel 8’in CAD render’larını içeriyor. Bununla birlikte, üst kenarda bir mikrofon için bir kesik, sağ kenarda güç tuşu ve ses rocker için bazı kesikler, altta ise USB-C bağlantı noktası ve hoparlörler için bazı kesikler var gibi görünüyor. Görüntü ayrıca, cihazın kenarlara doğru sivrilen bir kamera çubuğuna sahip olduğunu gösteriyor.

Pixel 8 Pro’nun mor kılıfı, arkada daha büyük bir açıklığa sahip olduğunu ve bunun bir LED flaş, bilinmeyen bir sensör ve üçlü kamera sistemiyle birlikte geldiğini gösteriyor. Pixel 8’in kılıfı gibi, Pro modelinin kılıfı da kamera çubuğunun kenarlarına doğru sivriliyor.

İlgili haberlerde, Google’ın 2023 I/O geliştiriciler konferansının 10 Mayıs’ta yapılması planlanıyor. Etkinlikte Android 14 işletim sistemi hakkında bilgi verilmesi bekleniyor. Ayrıca, Pixel 7a orta sınıf telefonu, Pixel Tablet ve Pixel Fold gibi birkaç cihazın tanıtılması ve ilk katlanabilir telefon olarak duyurulması da bekleniyor.