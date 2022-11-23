Paranoid Android custom rom bu günlerde giderek daha fazla beğeniliyor. Sosyal medyada ve internette gezinirken adını da duymuşsunuzdur. Android’in en son sürümündeki inanılmaz ilerlemesi nedeniyle, custom rom, çevrimiçi ortamda oldukça heyecan yaratıyor. OnePlus, POCO ve Nothing dahil olmak üzere bir sayılı cihaz için Paranoid ROM’lar zaten yayında. Paranoid Android Google Pixel 7 akıllı telefon ailesiyle uyumlu olacak şekilde geliştirildi.

Paranoid ROM’un arkasında çalışan geliştirici ekip, şimdi Google Pixel 7 akıllı telefon serisi için Topaz beta sürümünü piyasaya sürdü. XDA forumunun kıdemli üyesi sirhc, hem Pixel 7 hem de Pixel 7 Pro cihazları için Paranoid ROM derlemesiyle ilgilenecek. Paranoid Android Görüntülerinin Code Linaro Android temelinden alındığı ve bu nedenle Google Mobil Hizmetleri ile uyumlu oldukları gerçeğinden bahsetmek gerekir.

Pixel 6 ve 6 Pro, hafta sonu testin ikinci aşaması için destek aldı ve şimdi Pixel 7 serisi, Topaz beta sürümünde Pixel 6 serisine katılıyor. Bahsedilen Pixel’lerin tümü sahiplerinin muhtemelen gayet iyi bildiği gibi resmi Android 13 güncellemelerini aldı. Ayrıca, Over-The-Air güncellemeleri için destek nihayet ROM’a eklendi. Bu, ROM’un kullanılabilirliğini daha da artırıyor.

Geliştirme ekibi, ROM’un akıllı telefon uyumluluğunu genişletmek için çok çaba harcıyor. Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, Redmi K30 serisi, OnePlus ve diğer modern Android cihazlar da dahil olmak üzere ROM’un zaten geniş çapta uyumlu olduğu akıllı telefonlar listesine eklendi. Tanınmış Nothing Phone (1) için ROM’un Topaz yapısının üçüncü aşaması şu anda devam ediyor. Bu cihazlar yakında kararlı sürümlere erişebilecek.

Ben biraz kişisel yorumlarımdan bahsedeceğim burada. İsterseniz atlayabilirsiniz. Kendim Redmi Note 8 kullanıcısıyım. Çok uzun bir süredir oldukça fazla rom denedim ve kullandım. Bazılarını 1 – 2 saat katlanabilirken (genelde MIUI romlar oluyordu) bazılarını 3 – 4 ay kadar kullandım. Bu romlar içerisinde en beğendiğim rom Paranoid Android oldu. Kendi cihazım için resmi bir Paranoid Android sürümü şu anda yok. Kullandığım sürüm olan Paranoid Android 11, unofficial yani Paranoid Android ekibinin dışından bir geliştiricinin yaptığı bir rom. Rom asla takılma yapmıyor. Ne kadar zorlarsam zorlayayım pil ömrü çok iyi. Henüz herhangi bir bug’a denk gelmedim. Gerçekten kullanılabilirlik açısından en iyi romlardan bir tanesi.