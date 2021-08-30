Google Pixel 6 Serisi, iPhone 13’ten Bir Gün Önce Tanıtılabilir

Google ağustos ayında, bu yılın içerisinde Pixel 6 serisinin piyasaya süreceğini resmi olarak doğruladı. Yeni ürünlerin tam duyurusunu, Google’nin geleneksel lansman zamanı olan Ekim ayında gerçekleşmesi bekleniyordu. Son gelen sızıntılara göre Google, yeni serisinin planlanan tarihten önce açıklama hazırlıklarına başladı.

Google içerisinde bulunan kaynaklara göre, yeni nesil Pixel serisinin duyurusu 13 Eylül’de düzenleneceğini belirtti. Buna açıklamalara göre yeni serinin lansmanı iPhone 13 serisinin piyasaya sürülmesinden sadece bir gün önce gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Buradan Google’ın sunumunu erkene almasının nedeni iPhone 13 serisinin önüne geçmek istemesi olabilir.

Geri dönüşlere bakılarak Pixel 6 ve Pixel 6 Pro bu yıl için en çok beklenilen yeni ürünler arasında yer alıyor. Beklentinin fazla olmasının sebebi serinin yeni bir tasarıma sahip olması ve yapay zekaya sahip olan Tensor işlemcisinin olması. Ayrıca yeni seri ile birlikte yeni bir kamera ve 5x optik zoom için yeni bir telefoto lens gelecek.

Pixel 6 serisinin bir diğer beklenilen özelliği ise Android 12 ile birlikte gelmesi. Bu arada, 13 Eylül’de yeni serinin piyasaya sürülürse, Eylül ayında Android 12’nin kararlı sürümlerine geçiş yapacağını düşünebiliriz. Bu şekilde diğer ay resmi olarak kararlı bir Android 12 ile karşılaşabiliriz.

Google Pixel 6 Serisi Samsung 5G Modemleri Kullanacak

Samsung, yeni nesil Google amiral gemisi akıllı telefonları Pixel 6 için 5G modem tedarikçisi olacak. Bu, Samsung için ABD pazarının bu segmentindeki ilk zaferi olacak çünkü şimdiye kadar Google’nin modem tercihi Qualcomm tarafından destekleniyordu. Daha önce Pixel 6 ve Pixel 6 Pro akıllı telefonlarının kendi işlemcileri Google Tensor üzerinde çalışacağı biliniyordu ancak Google ilk kez Qualcomm çiplerini kullanmamayı tercih etti. Ayrıca Samsung, yeni işlemcilerin üretimine de girecek. Koreli şirket ayrıca bu cihazlar için 5G modem tedarikçisi olarak seçildi.

Koreli üretici, beşinci nesil mobil ağlar için iletişim modülleri üreten üç şirketten birisidir. Kalan iki üretici, bu segmentin lideri Qualcomm ve Tayvanlı MediaTek’tir. Samsung’un 5G Exynos modemleri, Koreli üreticinin Asya ve Avrupa’da satılan amiral gemisi akıllı telefonlarında yaygın olarak kullanılıyor; ancak ABD sürümlerinde uzun süredir Qualcomm kullanılmaktaydı.