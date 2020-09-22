Samsung Galaxy A42, Snapdragon 750G ile geliyor!

Son zamanlarda OnePlus 8T hakkında birçok sızıntı yapılmıştı. Bu sayede telefonun çıkış tarihi ve özellikleri hakkında birçok bilgi elde etmiştik. Ancak her ne kadar bunlar güvenilir kaynakların haberi olsa da şirketin CEO’sundan bazı şeyleri duymak kadar kesin değil. OnePlus’ın kurucu ortağı ve CEO’su Pete Lau TechRadar’a verdiği röportajda cihazla ilgili bazı özellikleri kesinleştirdi.

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Önceki sızıntılar sayesinde OnePlus’ın bu sefer Pro modeli tanıtmayı planlamadığını da öğrenmiştik. Bu röportajla da bu ve benzeri çoğu sızıntının doğruluğu kanıtlanmış oldu.

Pete Lau OnePlus 8T hakkında neler dedi?

Röportajda Pete Lau özellikle ekran konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Lau, OnePlus 8T’nin 6.55 inç olmak üzere atası OnePlus 8 ile aynı büyüklükte ancak 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranı olacağını belirtti. OnePlus 8T böylelikle sonunda şirketin sonunda Pro takısı olmayan ve 120 Hz ekrana sahip olan ilk modeli olacak. Bu da 8T Pro’nun tanıtılmayacağı söylentilerini güçlendirir nitelikte.

Lau’nun söylemlerine göre mühendisler, akıcılık, renk doğruluğu ve maksimum parlaklık üzerinde de çok çalıştı. Cihaz bu sayede DisplayMate testinden A+ not alarak sınıfı geçti diyebiliriz. Ekran, 2.5D olması sayesinde normalden daha da fazla parlayarak 1000 nit gibi oldukça yüksek parlaklık değerlerine ulaşabiliyor. Bu ekranın 2.5D olacağını da düşünürsek yüksek ihtimalle kavisli değil düz bir ekran olması bekleniyor. Yine Lau renk doğruluğunun endüstride mümkün olan en yüksek seviyelerde olduğunu belirtiyor.

Genel olarak Pete Lau’nun bu röportajındaki söylemlerinden ve cihazı OnePlus 8 Pro ile de karşılaştırmasından OnePlus 8T Pro adlı bir model olmayacağını söyleyebiliriz. Bu sebeple 14 Ekim’de yapılacak tanıtımda OnePlus 8T’nin yalnız olacağını söyleyebiliriz.