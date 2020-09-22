Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A42, Snapdragon 750G ile geliyor!
Samsung Galaxy A42 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonunun Snapdragon 750G ile geleceği öğrenildi.
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Snapdragon 750G kullanan ilk akıllı telefon Galaxy A42 olabilir!
Akıllı telefon piyasasında geniş ürün yelpazesi ile oldukça fazla kullanıcıya ulaşan Samsung, şimdilerde uygun fiyatlı 5G özellikli akıllı telefon geliştiriyor. Eylül ayı başında Galaxy A42 modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi, cihazın bütün özelliklerini paylaşmamıştı. Oldukça ilginç karşılanan bu gelişmenin ardından, firmanın başka planları olduğu öğrenildi. Dealntech isimli internet sitesinde yer alan habere göre firma, yeni orta seviye akıllı telefonu için Snapdragon 750G işlemcisini uygun görmüş. Qualcomm tarafından duyurusu yeni yapılan işlemciyi kullanmayı amaçlayan firma, hayranlarının karşısına bütçe dostu 5G özellikli bir cihaz ile çıkmaya hazırlanıyor.
Akıllı telefonun performans testlerinde kaynak kodlarına ulaşan Dealntech ekibi, bu kodlar içerisinde cihazın kullandığı işlemciyi ve grafik birimlerini öğrenme fırsatı buldu. Snapdragon 750G işlemcisinin yanı sıra cihazın grafik ünitesinde bizler Adreno 619 karşılamakta. Yakın bir zamanda bütün teknik özelliklerinin kesinleşmesi beklenen Samsung Galaxy A42, 120 Hz ve 5G destekli Snapdragon 750G ile birlikte, 5G özellikli akıllı telefonlar arasında önemli bir alternatif olabilir. Firmanın elinden çıkan en ucuz 5G‘li akıllı telefon olması beklenen cihaz, yıl sonuna doğru raflardaki yerini alacak.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T hakkında CEO açıklama yaptı!
Son zamanlarda OnePlus 8T hakkında birçok sızıntı yapılmıştı. Bu sayede telefonun çıkış tarihi ve özellikleri hakkında birçok bilgi elde etmiştik. Ancak her ne kadar bunlar güvenilir kaynakların haberi olsa da şirketin CEO’sundan bazı şeyleri duymak kadar kesin değil. OnePlus’ın kurucu ortağı ve CEO’su Pete Lau TechRadar’a verdiği röportajda cihazla ilgili bazı özellikleri kesinleştirdi.
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Önceki sızıntılar sayesinde OnePlus’ın bu sefer Pro modeli tanıtmayı planlamadığını da öğrenmiştik. Bu röportajla da bu ve benzeri çoğu sızıntının doğruluğu kanıtlanmış oldu.
Pete Lau OnePlus 8T hakkında neler dedi?
Röportajda Pete Lau özellikle ekran konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Lau, OnePlus 8T’nin 6.55 inç olmak üzere atası OnePlus 8 ile aynı büyüklükte ancak 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranı olacağını belirtti. OnePlus 8T böylelikle sonunda şirketin sonunda Pro takısı olmayan ve 120 Hz ekrana sahip olan ilk modeli olacak. Bu da 8T Pro’nun tanıtılmayacağı söylentilerini güçlendirir nitelikte.
Lau’nun söylemlerine göre mühendisler, akıcılık, renk doğruluğu ve maksimum parlaklık üzerinde de çok çalıştı. Cihaz bu sayede DisplayMate testinden A+ not alarak sınıfı geçti diyebiliriz. Ekran, 2.5D olması sayesinde normalden daha da fazla parlayarak 1000 nit gibi oldukça yüksek parlaklık değerlerine ulaşabiliyor. Bu ekranın 2.5D olacağını da düşünürsek yüksek ihtimalle kavisli değil düz bir ekran olması bekleniyor. Yine Lau renk doğruluğunun endüstride mümkün olan en yüksek seviyelerde olduğunu belirtiyor.
Genel olarak Pete Lau’nun bu röportajındaki söylemlerinden ve cihazı OnePlus 8 Pro ile de karşılaştırmasından OnePlus 8T Pro adlı bir model olmayacağını söyleyebiliriz. Bu sebeple 14 Ekim’de yapılacak tanıtımda OnePlus 8T’nin yalnız olacağını söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Royole FlexPai 2, şaşırtıcı fiyatıyla duyuruldu!
Royole markası, geçtiğimiz yıl duyurduğu FlexPai modeli ile katlanabilir akıllı telefon furyasını başlatmayı başarmıştı. Royole FlexPai 2 ise özellikle fiyatı sayesinde Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate Xs gibi rakiplerinden sıyrılmayı deneyecek!
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Royole FlexPai 2 tanıtıldı: Katlanabilir yapıdaki ilk telefonun evrimi!
Geçtiğimiz hafta TENAA raporlarında ortaya çıkan FlexPai 2, selefinin kaba yapısına kıyasla daha evrimsel bir konsept benimsiyor. Menteşe yapısı tamamen gizlenen telefon, böylece ilk modelinde yaşadığı tasarımsal dezavantajı da tamamen ortadan kaldırıyor. Ekranı da bünyesinde barındıran katlanabilir mekanizmaya Cicada Wing 3S adı verilirken, en az 1.8 milyon katlamaya kadar sorunsuz biçimde çalışıyor. Ayrıca katlama işleminden sonra ekranın “ayna gibi pürüzsüz” kalması için özel bir kaplama geliştirilmiş.
Royole FlexPai 2, açık konumdayken 7.8 inç boyutunda Quad HD OLED bir ekran sunuyor. Çoklu işlem desteğine sahip ekran katlanıldığında ise ortaya 5.5 inç ve 5.4 inç boyutunda iki adet ekran çıkıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865’den alan telefonda 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 256/512 GB UFS 3.0 depolama şeklinde iki seçenek bulunuyor.
Telefonun dörtlü kamera paketi ise ekranın sol tarafına konumlandırılmış. 64 megapiksellik ana kameraya 16 MP ultra geniş açı, 8 MP 3x telefoto ve 32 MP portre sensörleri eşlik ediyor. Royole FlexPai 2’nin özelleştirilmiş kamera yazılımında bulunan vizör modu ise dikkat çekiyor. Kullanıcı bu özelliği kullandığında ikinci ekran açık konuma geliyor ve karşıdaki kişi kendisini kameraya karşı konumlandırabiliyor.
4.450 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Royole FlexPai 2, 18W Quick Charge 4.0 desteği ile geliyor. Android 10 işletim sistemi ise çoklu görev özelliklerine imkan tanıyan WaterOS 2.0 arayüz ile güçlendiriliyor. 25 Eylül’de satışlarına başlanacak olan FlexPai 2, 1.250 Euro’dan başlayan satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Benzer konseptteki Samsung Galaxy Z Fold 2’nin 1.999 dolar, Huawei Mate Xs’in ise 2.499 Euro fiyat etiketine sahip olduğu düşünülürse Royole FlexPai 2’nin oldukça rekabetçi bir fiyat etiketi sunduğunu söylemek mümkün.
Akıllı Telefonlar
Huawei, gerçek kablosuz şarj üzerinde çalışıyor
Huawei, kablosuz şarj konusunda beklenen yeniliğe imza atabilir. Kablosuz şarj hayatımızda uzun süredir bulunsa da hiçbir çözüm, tam manasıyla gerçek kablosuz şarj deneyimi sunmuyor. Güncel çözümlerde telefona bir kablo takmak gerekmese de telefonu prize bağlı bir cihazın üzerine bırakmamız gerekiyor. Bu esnada telefonu efektif anlamda kullanma imkanı bulunmuyor. Ancak Huawei’nin çalışmaları ile bu durum tamamen değişebilir.
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Lazer ile gerçek kablosuz şarj
Gerçek anlamda kablosuz şarj uzun zamandır üzerinde çalışılan bir konu. Daha önce bu konuda farklı şirketler farklı girişimlerde bulunmuştu. Bunlardan birisi de radyo dalgaları ile şarj üzerine odaklanıyordu. Huawei, lazer ışınlarını kullanarak telefonu kablosuz şarj etmeye yarayan bir teknolojinin patentini aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, bu teknoloji sayesinde aynı anda birden fazla telefonu gerçek anlamda kablosuz şarj etmek mümkün olacak. Tabi ki şarj edilecek cihazların bu teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Cihazlara yerleştirilecek özel bir sensör ile bu teknolojiden yararlanmak mümkün olacağı söyleniyor.
Huawei, bu teknoloji için henüz erken olduğunu ve en az iki üç jenerasyon sonra üretilecek telefonlarda kullanılabileceğini tahmin ediyor. Aynı zamanda, cihazların uzaktan devamlı olarak şarj edilebileceği düşünülüyor. Bu sayede cihazları, şarj aletleri olmadan kullanmak mümkün olacak. Devamlı olarak şarj olan bir bataryanın ne kadar çabuk eskiyeceği ise merak konusu. Lazer ışınları ile gerçek kablosuz şarj teknolojisi, göz tespiti gibi güvenlik önlemlerine de sahip. Bu sayede lazerin rotası üzerindeki gözler algılanıp insan ve hayvanları korumak için şarj otomatik durdurulabiliyor. Yeni teknoloji, yakın gelecekte pek mümkün durmasa da umut vaat ediyor.