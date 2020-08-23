Google Pixel 5, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!

Bu ay Google Pixel 4a resmi olarak duyuruldu. Cihazın 5G versiyonu ve Google Pixel 5 ise tahminlere göre 30 Eylül’de tanıtılacak. Google, bu telefonlar hakkında resmi bir açıklama yapmadı fakat dün Pixel 5’in CAD tabanlı renderları sızdırıldı. Renderlarda cihazın tasarımı görüntülendi ve bugün ise telefonun bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.

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Google Pixel 5 hangi teknik özelliklerle gelecek?

Android Central tarafından paylaşılan bilgilere göre Pixel 5, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Ayrıca Pixel 4a’nın 4G modelinde bulunan Snapdragon 730G‘nin aksine 5G modelde Snapdragon 765G kullanılacak. Sızıntılara göre Pixel 5, 6 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir ekran ile gelecek.

Pixel 5, arka tarafta ana kamera ve ultra geniş açılı kamera ile birlikte çift kamera kurulumu bulunduracak. Bu demek oluyor ki ilk defa bir Pixel serisi telefonda ultra geniş açılı kamera kullanılacak. Daha önce Pixel 5 ile ilgili 3.080 mAh değerinde bataryası olacağı söylentileri ise yalanlandı. Cihazın Pixel 4‘ün 2.800 mAh batarya kapasitesinden önemli ölçüde daha büyük bataryaya sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonun 15W kablosuz, 5W tersine şarj ile gelmesi muhtemel gözüküyor.

Google, Pixel 4a‘nın 499$ ile fiyatlandırılacağını doğruladı fakat Pixel 5 hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.