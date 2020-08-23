Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Bu ay Google Pixel 4a resmi olarak duyuruldu. Cihazın 5G versiyonu ve Google Pixel 5 ise tahminlere göre 30 Eylül’de tanıtılacak. Google, bu telefonlar hakkında resmi bir açıklama yapmadı fakat dün Pixel 5’in CAD tabanlı renderları sızdırıldı. Renderlarda cihazın tasarımı görüntülendi ve bugün ise telefonun bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.
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Google Pixel 5 hangi teknik özelliklerle gelecek?
Android Central tarafından paylaşılan bilgilere göre Pixel 5, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Ayrıca Pixel 4a’nın 4G modelinde bulunan Snapdragon 730G‘nin aksine 5G modelde Snapdragon 765G kullanılacak. Sızıntılara göre Pixel 5, 6 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir ekran ile gelecek.
Pixel 5, arka tarafta ana kamera ve ultra geniş açılı kamera ile birlikte çift kamera kurulumu bulunduracak. Bu demek oluyor ki ilk defa bir Pixel serisi telefonda ultra geniş açılı kamera kullanılacak. Daha önce Pixel 5 ile ilgili 3.080 mAh değerinde bataryası olacağı söylentileri ise yalanlandı. Cihazın Pixel 4‘ün 2.800 mAh batarya kapasitesinden önemli ölçüde daha büyük bataryaya sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonun 15W kablosuz, 5W tersine şarj ile gelmesi muhtemel gözüküyor.
Google, Pixel 4a‘nın 499$ ile fiyatlandırılacağını doğruladı fakat Pixel 5 hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
ASUS Zenfone 7, tasarımıyla gün yüzüne çıktı
ASUS’un 26 Ağustos’ta piyasaya süreceği yeni amiral gemisi Zenfone 7, arka taraftaki detaylarıyla beraber kanlı canlı görüntülendi.
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Tayvanlı teknoloji üreticisi ASUS, bu hafta düzenleyeceği etkinlikte Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro modellerini tanıtacak. Zenfone 7 ailesi sahip olması muhtemel özellikleriyle alakalı zaman zaman söylentiler gündeme gelmişti ancak ASUS bu telefonu, şu ana kadar sızıntılar kıskacına yem olmaktan korumayı başarmıştı. Tanıtıma günler kala ise, erken saatlerde Zenfone 7 modeline ait canlı görüntüler Weibo’da kendisini gösterdi.
ASUS Zenfone 7 tasarımı ortaya çıktı
Zenfone 7’ye ait olan görüntülere bakıldığında, ilk olarak arka taraftaki üçlü kamera modülü ve LED flaş dikkat çekiyor. Daha önce ortaya çıkan söylentiler telefonda dört adet kamera olacağını iddia ediyordu ancak görünen o ki Zenfone 7 için bu söylenti geçerli değil. Muhtemelen dörtlü kamera kurulumu, ailenin üst seviye modeli Zenfone 7 Pro’da yer alacak.
Ayrıca ASUS Zenfone 7′deki kameraların tamamı hakkında net bilgi yok; ancak birinin ToF kamera, diğer ikisinin ise 12MP Ultra Geniş Açılı Kamera ve 64 MP Sony IMX686 sensörü olacağı düşünülüyor.
Görüntülere bakıldığında ASUS Zenfone 7′nin arkasının camdan yapıldığı görülüyor. Aynı zamanda şarj kablosundan da anlaşıldığı üzere Zenfone 7 modelinde USB Type-C girişinin yer alacağını söyleyebiliriz. Telefonun ön tarafı görünmediğinden dolayı parmak izi tarayıcının ön tarafa konumlandırılıp konumlandırılmadığı sorusu da şu an için cevapsız kalıyor.
Söylentilere göre Zenfone 7, LCD ekrana sahip olacak; bu bağlamda, parmak izi tarayıcının ekranın altında olmayacağı bekleniyor. Elbette ki bunlar yalnızca söylenti, nihai sonuçlar ASUS’un 26 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte belli olacak. Teknik özellikler noktasında ise Zenfone 7 Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacakken, Zenfone 7 Pro ise Snapdragone 865 Plus yonga setiyle desteklenecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro Max, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Apple, yeni amiral gemisi serisi olan iPhone 12 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni telefonlar bugüne kadar pek çok sızıntıda görüntülendi. Ayrıca Apple, bu telefonların lansman tarihini pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştı. Şimdi ise ailenin tepe modeli olan iPhone 12 Pro Max, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı.
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iPhone 12 Pro Max’in nasıl bir tasarımı olacak?
Çinli bir kaynak, serinin modellerinden birinin arka tarafını canlı bir fotoğrafla paylaştı. Bu fotoğrafın, arka taraftaki kamera ve sensörler göz önüne alındığında iPhone 12 Pro Max olması muhtemel gözüküyor. Görselde arka tarafın metalik mavi bir panel ile gelmesi dikkatleri çekiyor. Cihazın kamera modülleri ise üç adet büyük, iki adet orta ve bir adet küçük delikten oluşuyor. Bu deliklerin kameralar, flaşlar ve yeni LiDAR sensörü için ayrıldığı tahmin ediliyor.
Tepe model yeni iPhone hangi teknik özelliklere sahip olacak?
iPhone 12 Pro Max, sızıntılara göre 6.7 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir ekran ile gelecek. Cihaz 5 nm üretim sürecinden geçen A14 Bionic yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 6 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleri bulunacak. Yazılım tarafında ise iOS 14 sürümü ile kutudan çıkacak. Arka kamera kurulumu 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kameradan oluşacak. Bu dizilime ek olarak LED flaşlar ve ToF sensörü kurulumda bulunacak. Ön tarafta ise 12 MP geniş açılı selfie kamera ve 3D sensörler mevcut.
Akıllı Telefonlar
One UI 2.5 güncellemesini alacak Samsung telefonlar belli oldu
Samsung, yaptığı duyuruyla beraber One UI 2.5 güncellemesini vereceği telefonların tam listesini açıkladı. Listeye bakıldığında, yeni güncellemenin daha çok amiral gemisi modelleri ilgilendirdiği görülüyor.
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Samsung, Galaxy S20 serisi için One UI 2.5′in dağıtımına başladığına dair yaptığı duyuruyla birlikte, aynı zamanda bu güncellemeyi vereceği diğer cihazların da listesini paylaştı. Ancak listeye bakıldığında Samsung’un yeni güncellemeyi giriş ve orta seviye telefonlarına vermekten kaçındığı, yalnızca amiral gemisi modellerine vereceği anlaşılıyor.
One UI 2.5 güncellemesi alacak telefonlar
Galaxy ‘S’ serisi
- Galaxy S9
- Galaxy S9+
- Galaxy S10
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S10+
- Galaxy S10e
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy S20 / S20 5G
- Galaxy S20+ / S20+ 5G
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 Ultra 5G
Galaxy ‘Note’ serisi
- Galaxy Note 9
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10 5G
- Galaxy Note 10+
- Galaxy Note 10+ 5G
- Galaxy Note 10 Lite
Bunların yanı sıra Samsung katlanabilen akıllı telefonları Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip (5G versiyonları da dahil) modellerine de One UI 2.5′i vereceğini belirtti. Ayrıca listede, 2018 yılında piyasaya sürülen Galaxy S9 serisinin de olması dikkat çekiyor. Samsung Galaxy S9 ve S9+ her ne kadar Android 11 almayacak olsa da, hala yeni özellik güncellemeleriyle güçlendirilmeye devam edildiğini görmek mutluluk verici.
One UI 2.5, yer aldığı telefonun arayüzünü tasarımsal olarak süslemenin yanı sıra, sunduğu yepyeni özelliklerle de gücüne güç katıyor. Yalnız donanımsal kısıtlamalardan dolayı bütün özelliklerin her cihazda kullanılamayacağını hatırlatalım. Samsung da yayınladığı duyuruda buna dikkat çekiyor; şirketin açıkladığına göre One UI 2.5, cihazdan cihaza değişmek suretiyle kullanıcılara farklı özellikler sunacak. Örneğin One UI 2.5′in S20 serisine getirdiği 8K 24 FPS video çekebilme özelliği S10 Lite modelinde kullanılamayabilir.
Ayrıca Samsung, One UI 2.5′in dağıtımına Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modellerinde başladı ancak diğer telefonları için güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair bilgi vermedi.