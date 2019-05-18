Spotify’ın ilk cihazı “Car Thing” test edilmeye başlandı!

Spotify, uzun süredir beklenen ilk donanım cihazını test etmeye başladı. “Car Thing” adıyla tanıttığı cihaz, araçlarda ses ve müzik kontrolü yapan bir asistan olarak karşımıza çıkacak.

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Spotify, uzun bir süredir kendi donanım cihazları hakkında adımlar atıyordu. Bu konu ile ilgili patentlere, anlaşmalara ve işe alımlara imza atan şirket; en sonunda arabalarda kullanılacak olan Car Thing isimli cihazı test etmeye başladı. ABD’de bulunan bir grup Spotify kullanıcısının test edeceği bu sesli asistanın, şimdilik piyasaya sürülmeyeceği söylendi.

Car Thing, Apple CarPlay ya da Android Auto gibi özellikleri bulunmayan otomobillerde ses ve müziği kontrol eden bir asistan gibi kullanılıyor. 12 voltluk araç prizine takılarak çalışan cihaz, kullanıcıların çalma listesine otomatik ulaşmak ve sesli olarak kontrol edilmek gibi araçlarda gerekli olabilecek özellikleri sunuyor.

Spotify’ın şimdilik sınırlı Spotify Premium kullanıcısının deneyimine sunduğu cihazla birlikte, kullanıcıların donanımsal bir alet hakkındaki geri bildirimlerini almayı planlıyor. Bu tip bir araç içi cihazın ardından gelecek ve farklı alanlarda kullanılabilecek donanım cihazları için Car Thing’in, bir dönüm noktası olması bekleniyor.