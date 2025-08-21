Google, yeni Pixel 10 serisini tanıtarak akıllı telefon pazarında yapay zeka odaklı yeniliklerini ön plana çıkardı. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pro XL ve katlanabilir Pixel 10 Pro Fold modelleri, özellikle Tensor G5 işlemcisi ile dikkat çekiyor. 3nm üretim teknolojisine sahip bu yeni çip, gelişmiş görüntü işleme motoru sayesinde fotoğraf ve video deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca canlı çeviri, Magic Cue, Help Me Edit ve Google Fotoğraflar entegrasyonu gibi yapay zeka özellikleri günlük kullanımda pratik çözümler sunuyor. 7 yıl güncelleme desteğiyle uzun vadede güvenilirlik de garanti altına alınmış durumda.

Serinin giriş modeli Pixel 10, 120Hz LTPS ekranı, 3000 nit parlaklığı ve Gorilla Glass Victus 2 korumasıyla güçlü bir ekran deneyimi sunuyor. Yeni üçlü kamera sistemi 20x Super Res Zoom ve 5x telefoto lens ile detaylı çekimler yapabiliyor. 12GB RAM, Tensor G5 işlemci ve 256GB depolama seçeneğiyle donatılan cihaz, 4970 mAh batarya ve Qi2 kablosuz şarj desteğiyle günlük kullanım için dengeli bir performans sağlıyor. 799 dolarlık başlangıç fiyatı, Pixel 10’u seride en ulaşılabilir model yapıyor.

Pixel 10 Pro ve Pro XL, 3300 nit parlaklık değerine ulaşan LTPO ekranıyla segmentindeki en iyi ekranlardan birini barındırıyor. 100x Pro Res Zoom, stüdyo kalitesinde 50MP portre fotoğraflar ve gelişmiş video stabilizasyon özellikleri, Google’ın kamera tarafındaki iddiasını güçlendiriyor. 16GB RAM, 1TB depolama kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteğiyle donatılan modeller, performans ve verimlilik açısından en üst seviyeye hitap ediyor. Fiyatlandırma ise Pixel 10 Pro için 999 dolar, Pixel 10 Pro XL içinse 1199 dolar olarak belirlendi.

Serinin en dikkat çekici cihazı Pixel 10 Pro Fold, IP68 sertifikasına sahip ilk katlanabilir Pixel modeli oldu. 10 yıldan uzun katlanma dayanıklılığı, 8 inçlik devasa ekranı ve 5000 mAh bataryasıyla farklı bir deneyim sunuyor. Google ekosistemini tamamlayan Pixel Watch 4 (Fitbit-Gemini entegrasyonu, nabız kaybı tespiti) ve Pixel Buds Pro 2 (baş hareketleriyle kontrol, Gemini Live) gibi ürünler de tanıtıldı. Tüm bu yeniliklerle birlikte Pixel 10 ailesi, kamera performansı, yapay zeka özellikleri ve güçlü donanımı sayesinde teknoloji dünyasında şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı.

