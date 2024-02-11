Amerika merkezli teknoloji devi Google, Google One isimli bulut hizmetini bir süredir kullanıcılara sunuyor. Bu bağlamda şirketin üç adet planı bulunuyor:

Temel (100 GB): Aylık 9,99 TL veya yıllık 99,99 TL. Beş kullanıcıya kadar paylaşım, Sihirli Silgi, VPN erişimi ve karanlık web izleme gibi ek fotoğraf düzenleme özelliklerini içerir.

Standart (200 GB): Aylık 19,99 TL veya yıllık 199,99 TL. Temel fark, Google Store satın alımlarında %3’lük bir ödüldür.

Premium (2 TB ve üzeri): Aylık 49,99 TL veya yıllık 499,99 TL başlayan fiyatlarla, daha büyük depolama alanı, Google Workspace premium özellikleri (Meet ve Takvim gibi araçlar için) ve Google Store satın alma işlemlerinde %10 ödül sunar. Daha fazla depolamaya ihtiyaç duyanlar için 2 TB’tan daha yüksek katmanlar mevcuttur.

Google One abone sayısı kaç oldu?

Google One CEO’su Sundar Pichai, 100 milyon abone sayısına ulaştıklarını açıkladı. Bunun haricinde ise yapay zekaya önem vereceklerini ve bu alanda adımlar atacaklarını da söyledi. Bu bağlamda Google, AI Premium planını da kullanıma sundu. Bu plan Google’ın Gemini AI modeli üzerine inşa edilmiş bir plan olarak karışımıza çıkıyor.

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