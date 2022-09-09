Google, Nearby Share aracılığıyla kendi Android cihazlarıyla dosya paylaşımını kolaylaştırıyor. Bir Android cihaz uyarılması gereken ortam seslerini aldığında kendi seslerinizi bildirim olarak ayarlamak da mümkün olacak.

Birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak olan Nearby Share güncellemesi ile aynı Google hesabına bağlı Android cihazlar gelen transferleri otomatik olarak kabul edebilecek. Cihazlar ayrıca, dosyaların paylaşımını kolaylaştırması gereken Yakındaki Paylaşım paylaşım menüsünde belirgin bir şekilde yer alacak. Google, Windows gibi diğer platformlarda Nearby Share’i desteklemek için çalıştığını yazıyor. Şu anda paylaşım özelliği, en az Android 6 çalıştıran Android cihazlar ve Chromebook’lar tarafından desteklenmektedir.

Android cihazlar, uyarılması gereken ortam seslerini algılar algılamaz bildirim olarak kendi sesini ayarlama seçeneğine sahip olacak. Ortam gürültüsünü tanıma özelliği 2020’de ayrı bir uygulama aracılığıyla tanıtıldı. O zamanlar kendi başınıza ses kaydı yapmak ve bunu bildirim olarak ayarlamak henüz mümkün değildi.

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Ayrıca Google, uygulamalarına bazı özellikler de ekledi. 100’e kadar Meet kullanıcısının aynı anda YouTube videolarını izlemesine ve birlikte oyun oynamasına olanak tanıyan Google Meet için canlı paylaşımı kullanıma sunuyor. Bu özellik geçen ay hala beta aşamasındaydı. Bir grup insanla yapılan video görüşmeleri sırasında, belirli kişilerin video akışını pencerenin üst kısmına sabitlemek de mümkün olacak ve bu, o kullanıcının akışını daha görünür hale getirecek.