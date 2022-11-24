Google, varsayılan Android mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar ile deneyimi geliştirmeye devam ediyor. Apple’ın RCS desteğine sahip olmadığını ve yeni bir uygulama simgesi güncellemesini vurgulayan #GetTheMessage kampanyasının ardından, Google Mesajlar artık bir mesaja herhangi bir emoji ile tepki verme yeteneğini test ediyor. Daha önce, tepkiler yalnızca yedi emojiyle sınırlıydı. Bu haber, özelliği daha önceki bir sürümde etkinleştirerek onayladıktan sonra 9to5Google’dan geliyor .

Artık Google Mesajlar uygulamasında gelen bir mesaja dokunup basılı tuttuğunuzda dilediğiniz emoji ile tepki verebilirsiniz. Emoji seçicideki yeni bir simge, listede olmayan yeni bir emoji ekleme seçeneğini gösteriyor.

Tepki verilen mesajın köşesindeki emojiye dokunarak, tepki veren alıcının adının yanındaki bu emojiyi daha yakından görebilirsiniz. Bir grup mesajındaki tepkileri görüntülüyorsanız, tepki verdikleri tüm adlar ve emojiler bir açılır pencere isteminde görünür.

Şu anda, bu özellik yalnızca en son Google Mesajlar Beta sürümünde mevcuttur. Değişikliğin Google Pixel 7 Pro’da bulunduğunu doğrulayabiliriz, bu nedenle güncelleme aşamalı olarak yayınlanıyor olabilir.