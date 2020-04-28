Akıllı Telefonlar
Call of Duty: Mobile, Ramazan ayı için güncelleme aldı
Son dönemlerde global pazarda en çok oynanan mobil oyunlarından Call of Duty: Mobile, Ramazan ayına özel bir etkinlik başlattı. Şirket, ramazan dönemini “Crescent Moon” temalı yedi ayrı oyun ekipmanı ile birlikte kutluyor.
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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca oyunlara ilgi oldukça arttı. Çıktığı günden beri büyük ilgi gören Call of Duty: Mobile, bu sefer de Ramazan ayına özel bir etkinlik ile oyuncularını mutlu etti.
Oyuncular, Zero karakterinin altınla süslenmiş ve hilal şeklindeki işlemelere sahip Sultana kıyafetini elde edebiliyor. Oyuncular ayrıca etkinlik dönemi boyunca envanterlerine hilal temalı uçuş kıyafeti, sırt çantası, paraşüt ve daha fazla ekipmanı ekleyebilecekler.
Activision Mobil Başkan Yardımcısı Chris Plummer, yaptığı açıklamada: “Call of Duty: Mobile tarafına gelen heyecan verici içerikler, tüm hayranlarımızı en anlamlı şekilde kutlamak için bize harika bir fırsat sunuyor. Oyuncuların bu kutlamayı tüm dünyadaki Call of Duty topluluğuyla yaşayabilecekleri için çok mutluyuz.” İfadelerine yer verdi
Son olarak 21 Nisan’dan itibaren oyun içi mağazada erişime açılan Crescent Moon temalı eşyaların listesi şu şekilde;
- Hilal temalı paraşüt
- Hilal temalı el bombası
- RUS-79U silahı için ‘’Metalik Sis’’ kaplaması
- Hilal temalı flaş bombası
- Hilal temalı uçuş takımı (Wingsuit)
- Hilal temalı sırt çantası
- Zero operatörü için ‘’Sultana’’
Akıllı Telefonlar
Nokia 6.2 için Android 10 müjdesi!
Nokia‘nın orta giriş seviye olarak konumlandırdığı Nokia 6.2 için güncelleme müjdesi geldi. Android 10 cihazlar için kullanıma sunuldu.
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Nokia 6.2 Android 10 güncellemesi yayında!
Nokia‘nın geçtiğimiz sonbaharda piyasaya sürdüğü Nokia 6.2 cihazları, Android 10 güncellemesi almaya başladı. Home of Nokia Phones‘un CPO‘su Juho Sarvikas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, cihazı kullanan ve güncellemeyi dört gözle bekleyen kullanıcılara müjdeyi verdi. An itibariyle 38 farklı ülkede güncelleme yayınlanmaya başlandı. Android 10 ile gelen, karanlık mod ve jestlerin de yer aldığı güncellemenin ilerleyen haftalarda yavaş yavaş tüm dünyaya yayılması bekleniyor. Güncellemenin nisan ayı güvenlik eklentisi ile birlikte çıkacağı da öğrenildi. Firmanın tabiri ile dalga dalga yayınlanacak güncellemenin ilk dalgası bu hafta başladı. Gelen bilgilere göre mayıs ayının son haftasına kadar güncelleme dağıtımının biteceği öğrenildi.
Nokia 6.2 just got upgraded to Android 10! Step up to more with many brand-new functionalities and fun features! 😍Check here for more details and the availability in different countries 👉https://t.co/mMDpCF5IEh #Android10 #Nokia6dot2 @Nokiamobile pic.twitter.com/2GrUqBWhwV
— Juho Sarvikas (@sarvikas) April 28, 2020
Ülkemizde resmi bir satışı olmayan Nokia 6.2, teknik özellik bakımından orta giriş seviye cihazlar arasında yer alıyor. Gücünü Snapdragon 636 işlemcisinden alıyor. 3/4 GB RAM ve 32/64/128 GB depolama seçeneklerine sahip cihazın, 6.3 inç IPS ekranı bulunmakta. Telefon damla çentik tasarımı ve bir adet ön kamerası bulunmakta. Ön kamera ise 8 MP değerini taşımakta. Arkada da üç kamera yer alan cihazın kameraları sırasıyla, 16 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 3500 mAh değerinde bataryası olan cihazın her hangi bir hızlı şarj özelliği yer almamakta.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 serisi ön kayıtlara başladı!
Geçtiğimiz haftalarda Meizu’nun yeni amiral gemisi serisi olan Meizu 17 serisi hakkında çok sayıda sızıntı ve görsel paylaşımlar görmüştük. Şimdi ise Meizu 17 serisi, şirketin resmi web sitesinde ve birkaç Çinli çevrim içi perakende sitesinde ön kayıt almaya başladı.
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Meizu 17 serisi hakkında yeni gelişmeler neler?
Meizu 17 serisi, vanilla ve pro sürüm olmak üzere iki çeşit olarak geleceği tahmin ediliyordu. Fakat bu modellere ek olarak Meizu 17T adlı üçüncü bir telefon da JD.com‘da görüntülendi. Ne yazık ki, elimizde bu cihazla ilgili herhangi bir ipucu, teknik özellik veya görsel yok. Meizu 17‘nin resmi sitesine baktığımızda cihazın gri ve yeşil renklerini gösteren yeni görüntüleri görebiliyoruz. Bu görsellerde ekranın sağ üst köşesindeki nokta delik tasarımını, arka taraftaki dörtlü kamera dizilimini ve dizilimin ortasında bulunan yuvarlak LED flaşı görüyoruz.
Meizu‘nun resmi Weibo hesabı, 17 Pro‘nun standart olarak seramik gövde ile geleceğini doğruladı. Ayrıca taban model Meizu 17 ise koyu yeşilden daha açık olan Azure Yeşili ile sunulacak. Meizu‘nun gerçekleştireceği büyük lansmanda telefonlarla ilgili her bilgiye sahip olacağımızı düşünüyoruz.
Her iki Meizu telefonun da 90 Hz ekran tazeleme hızı, Snapdragon 865 yonga seti bulunacak. Ayrıca 5G bağlantısı ve 64 MP ana kamera da bilinen teknik özellikler arasında. Meizu 17‘nin 30W hızlı şarj ve 4.500 mAh bataryası olacak. 17 Pro‘da ise 40W’a kadar hızlı şarj ve kablosuz şarj olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 2 fiyatı sızdırıldı!
Samsung‘un katlanabilir cihazı olan Galaxy Fold serisinden yeni haberler var. Söylentilere firmanın yeni nesil cihazının fiyatı sızdırıldı.
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Galaxy Fold 2 fiyatı ve kameraları hakkında yeni bilgiler!
Samsung, bildiğimiz üzere katlanabilir akıllı telefon/tabletlere önem vermeyi sürdürüyor. Galaxy Fold ile başlayan macerada, Galaxy Z Flip‘i çıkaran firma, şimdi de Galaxy Fold 2 için çalışmaları sürdürüyor. Önümüzdeki yaz tanıtılması beklenen cihaz hakkında ortaya yeni bilgiler atıldı. Daha önce ekran altı ön kamera ile geleceği iddia edilen cihazın şimdi de arka kamera ve fiyatı hakkında yeni bilgiler iddia edildi. İddiaların kaynağı ise, ekran altı ön kamera fikrini ortaya çıkaran Ross Young oldu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bilgiler veren Ross Young, cihazın fiyatının 1780 ile 1980 dolar arasında olacağını aktardı. İlk cihazdan yaklaşık 200 dolar daha ucuz demek bu da. Çıktığı günden bu yana fiyatı hakkında eleştiriler alan cihazın daha ucuza çıkması tabi ki beklenen bir gelişmeydi.
Cihazın arka kamera kurulumu hakkında da bilgiler veren Ross Young, bizleri üç arka kameranın karşılayacağını iddia etti. Bu kameraların sırasıyla, 64 MP ana kamera, 16 MP geniş açı ve 12 MP telefoto lens şeklinde belirlenmiş. Eski nesle göre daha yetenekli olması beklenen cihazın bir adet de S-Pen ile kullanıcılara sunulacağı iddia edildi. Bakalım önümüzdeki günler de Samsung bizlere yeni sızıntılar sunacak mı merakla bekliyor olacağız.