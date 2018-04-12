Google Lens evcil hayvanınızı türünü bile tanıyacak

Google Lens evcil hayvanınızı türünü bile tanıyacak

12 Nisan, 2018 Arttırılmış Gerçeklik, Google 0 yorumlar

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Google’ın Pixel 2 telefonları ile birlikte gelen arttırılmış gerçeklik uygulaması her geçen gün yenilenerek güçleniyor. Hala %100 tamamlanmadığı açıklanan ve test aşamasında olduğu belirtilen Google Lens evcil hayvanınızı türünü bile tanıyacak. Google Assistant ve Google Photos ile birlikte kullanılan Lens, çektiğiniz resimdeki objeyi tarayarak ne olduğunu anlıyor ve size hakkında bilgiler sunuyor.

Google Lens evcil hayvanınızı türünü bile tanıyacakİşte bu özellik şimdi evcil hayvanlarınız için de kullanılabilir olacak.  Google Lens, her geçen gün yeni özellikler kazanmaya da devam ediyor. Bugün gelen özellik ise Lens ile tarattığınız bir hayvanın türünü algılama ve onunla ilgili bilgiler verme üzerine geliştirilmiş. Eğer yazılım türün ne olduğunu anlayamaz ise olsaı ihtimalleri sunarak doğru olanı sizin bulmanızı sağlayacak. Lens için gelen bu yeni özellik henüz bir başlangı. Google’ın Lens ile igili bitkiler, yemekler ve günlük hayatta karşılaşabileceğimiz hemen her şey için çözüm olması gibi bir planı mevcut.

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