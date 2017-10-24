Google Lens, Birinci Nesil Olan Pixel ve Pixel XL Telefonlarına Geliyor!

Google, bir çok etkileyici yapay zeka taktikleri üzerinde çalışıyor ve bir çoğu bir şekilde halka açılıyor.Tıpkı günümüzün dijital asistanları Cortana veya Google Home gibi.

Şimdi ise Google, geliştirdiği Google Lens’i kendi ürünü olan Pixel ve Pixel XL telefonlarına getiriyor. Android Police’in raporuna göre bir çok kullanıcı, Google Lens’in bir kaç özelliğini Fotoğraflar uygulamasında görüntüleyebilmiş durumda. Google, Lens’i getireceğini önceden açıklamıştı fakat ne zaman olacağı hakkında bir bilgi vermemişti. Lens’in tanıtımını kaçırdıysanız, Lens bir takım bilgisayar kodları kullanarak fotoğraflarınızda, videolarınızda veya etrafınızda bulunan cisimleri görebiliyor. Yani örnek olarak herhangi bir fotoğrafta hoşunuza giden bir şey görürseniz ve ismi hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz, Lens’i kullanarak cismi İnternet üzerinden bulabilirsiniz.

Bir reddit kullanıcısına göre /u/LaceratedCantalupe, Lens rastgele ve herhangi bir güncelleme olmadan bu özelliği Pixel XL’in Fotoğraflar uygulamasına eklemiş. Buna göre Google, Lens’in sahip olacağı bir kaç yan servisi önceden eklemiş olabilir. Bir çok kullanıcı ortaya çıkan bu küçük değişikliklikler hakkında konuşsa da, çoğu kişi istese de bu konuşmalara dahil olamıyor çünkü Fotoğraflar uygulamalarında herhangi bir değişiklik olmadığını söylüyorlar. Yakın zamanlarda Fotoğraflar uygulamasının aldığı AI-destekleme güncellemesi ile Fotoğraflar gelecek Lens uygulaması ile çok daha kalibre bir şekilde çalışabilecek.