Google, Kullanıcılara Banka Hesabı Sunma Planlarından Vazgeçti

Google, bankacılık hizmetlerini doğrudan kullanıcılara sunma planlarını rafa kaldırıyor.

Değişim, şirketin bankacılık planlarını ilk kez açıklamasından yaklaşık iki yıl sonra ve projeye liderlik eden kilit bir yöneticinin ayrılmasından birkaç ay sonra gerçekleşti.

2020’de Google, 2021’den itibaren Citigroup ve Stanford Federal Credit Union ile ortaklaşa, kullanıcıların Google Pay uygulaması aracılığıyla bir banka hesabı açmasına izin vereceğini söyledi. O sırada Google, aylık ücret, kredili mevduat hesabı ücreti veya minimum bakiye gereksinimi olmayan “Plex” çek ve tasarruf hesapları adı verilen bir hizmet sunacağını söyledi. Şirket verdiği demeçte, kullanıcıların Mastercard’ın ağında çalışacak olan fiziksel bir banka kartı talep edebileceklerini söyledi.

Wall Street Journal, ilk olarak cuma günü, iptal edilen planlarla ilgili haberleri verdi. Bir dizi kaçırılan son teslim tarihlerinin yanı sıra projeyi denetleyen Google Pay yöneticisinin ayrılmasının sona ermesine neden olduğunu belirtti.

Bir Google sözcüsü raporu doğruladı, ancak yöneticinin ayrılma etkisi hakkında yorum yapmayı reddetti.

Google sözcüsü bir e-postada, “Ortaklarımızla yaptığımız çalışma, çevrimiçi ve mağaza içi işlemler için basit, sorunsuz ve güvenli dijital ödemeler için tüketici talebi olduğunu son derece net bir şekilde ortaya koydu” dedi. “Bu hizmetlerin sağlayıcısı olarak hizmet etmek yerine öncelikle bankalar ve diğer finansal hizmet sağlayıcıları için dijital olanak sağlamaya odaklanmak için yaklaşımımızı güncelliyoruz.”

Google’ın bulut birimi, finansal hizmetleri de ana müşteri odak alanlarından biri haline getirdi.

Bankalar, teknoloji devlerinin medya ve reklamcılık gibi diğer endüstrilerde yaptıkları gibi tüketici finansmanını istila etmeye çalışacaklarından korktuklarını ifade etse de, tehdit şimdiye kadar zar zor gerçekleşti.

Diğer uygulamaların banka hesabı oluşturma planları

Amazon’un, 2018’de henüz gerçekleşmemiş bir proje olan müşterilerine banka hesapları sunmayı araştırdığı bildirildi. Uber, geçen yıl yönetici Peter Hazlehurst’ün ayrılmasıyla fintech hedeflerini dizginledi. Facebook, bir dizi aksiliğin ortasında kripto projesini yeniden markalamak zorunda kaldı.

Dikkate değer bir istisna, 2019’da Goldman Sachs ile başarılı bir kredi kartı lansmanı yapan ve bildirildiğine göre banka ile şimdi al, sonra öde ürününü araştıran Apple.

Google’ın eski başkan yardımcısı ve Google ödemeleri genel müdürü Caesar Sengupta, 2020’de verdiği bir demeçte, şirketin bankacılık planlarının bir açıklaması olarak “bankacılığı ilk mobil nesil için daha alakalı hale getirmek istediğini” söyledi.

Sengupta, LinkedIn’e göre Arbo Works adlı kendi finansal teknoloji şirketini kurmak için mart ayında Google’dan ayrıldı. LinkedIn ve Arbo Works’ün web sitesine göre, o zamandan beri şirketinde uzun süredir çalışan birkaç Google çalışanı var gibi görünüyor.