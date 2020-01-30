Google, koronavirüs sebebiyle Çin’deki ofislerini geçici olarak kapatıyor

Google, Çin’in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm ofisleri geçici olarak kapatma kararı aldı.

Salgının yaşatmış olduğu korku ülkeye hizmet eden pek çok firmayı tedirgin ediyor. Bugüne kadar 170’in üzerinde kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle birçok teknoloji şirketi fabrikalarında üretime ara verirken, bazıları da mağazalarını geçici olarak kapatıyor. Google’ın, Çin için almış olduğu geçici olarak kapatma kararına Hong Kong ve Tayvan‘daki ofislerinin de katılacağı bilgisi verildi. Şirketin şu an için ülkede 4 ofisi yer alıyor.

Öte yandan Google, Çin’deki çalışanlarına ve onların yakın zamanda Çin’i ziyaret eden yakınlarına en kısa sürede evlerine dönmelerini tavsiye etti. Şirket, bu çalışanlara Çin’den ayrılmalarını takiben ilk 2 hafta evden çalışmaları önerisinde bulundu.

Google’ın şirket sözcüsünün The Verge‘e yaptığı açıklamada firmanın Çin’deki tüm ofislerinin kapatılacağını duyurdu. Samsung ve Foxconn gibi teknoloji firmaları daha önce yaptıkları açıklamalarla fabrikalarında üretime ara verdiklerini duyurmuştu.

İlginizi çekebilir: MWC 2020 fuarında tanıtılması beklenilen telefonlar

Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin’e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair sonuçlar elde edilmiş, salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan’dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak‘tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Google tarafından yapılan geçici olarak kapatma kararına son olarak İkea’da katıldı. İsveç’in dünyaca ünlü mobilya perakende satıcısı İkea’da Çin’deki virüs salgını sonrası ülkedeki mağazalarının yarısını geçici olarak kapatma kararı aldı. İkea’nın ülkede 30 mağazası bulunuyor.