Google Kamera gece modu nasıl çalışıyor?

Google Kamera uygulaması birçok cihazda kullanılıyor. Gece çekimlerinde şaşırtıcı sonuçları ile dikkat çeken uygulama nasıl çalışıyor, gelin birlikte göz atalım.

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Google Pixel ve Android One ekosistemi için geliştirdiği Google Kamera uygulamasını 2014 yılında Play Store’da yayınlamıştı. İlk olarak temel gereksinimleri karşılayan mobil uygulama Pixel serisi ile gelişmeye başladı. Pixel cihazların sahip olduğu tek kamera sistemini yazılım ile geliştirmeye çalışan mühendisler uygulamaya birçok fonksiyonu ekledi. Panorama, HDR+ ve portre çekim seçenekleri ile GCam kullanıcıları etkilerken çift kamera kullanımının bazı cihazlarda sayıdan ibaret olduğunu bizlere göstermiş oldu. Son olarak ise geliştiriciler, Google’ın kamera uygulamasına ‘Night Shit’ çekim seçeneğini eklediler. Düşük ışık koşullarında şaşırtıcı sonuçlara imza atan çekim modu flaşı kullanmadan görüntüyü doğal olarak iyileştiriyor.

Google Kamera gece modu çalışma mekanizması

Google Kamera uygulaması gece modu çekiminde birçok uygulamada olduğu gibi HDR özelliğini kullanıyor. Fotoğraf çekim koşullarına göre farklı sayılarda fotoğraf karesi alan uygulama denklanşöre basııldığında 0 gecikme (PSL-Positive Shutter Lag) olduğunu iddia ediyor.

Adım 1 :Kareleri yakalamak

Kamera uygulamasında bulunan gece modu özelliğinin ilk aşaması kareleri yakalamaktır. Denklanşör tuşuna basan fotoğraf sanatçısı bir müddet beklemek zorundadır. Çünkü uygulama 6 ile 15 arasındaki resmi bu süre zarfında cihazın önbelleğine alır. Cihazın tripoda bağlanması durumunda bu sayı her bir saniyede bire düşürülür ve altı saniyede altı fotoğraf cihaz belleğine alınır. Hareket halinde gece fotoğrafı çekilmiş ise kare sayısı 15’e yükselmektedir.

Adım 2 :Fotoğrafları sıraya koymak ve birleştirmek

Google Kamera cihazın hareket durumuna göre çektiği 6 ile 15 arasındaki fotoğrafı birleştirmek için sıraya koyar. Hareketli konumda ise farklı koşullarda elde ettiği fotoğrafları analiz eder ve uyumluluk düzeninde resimleri hizaya koyar. Daha sonra ise Pixel ve Pixel 2 cihazlarında HDR+, Pixel 3 cihazında ise Super Res Zoom algoritması ile elde ettiği fotoğrafları birleştirir.

Adım 3 :Yapay zeka destekli FFCC uygulaması

Google AI ekibi geliştirdiği Fast Fourier Color Constancy FFCC sistemini kamera uygulamasına entegre etti. Bu sistem birleştirilen fotoğrafların gerçeğe yakın renklerini yeni resimde işlenilmesine olanak sağlıyor. Bir önceki yapıya göre 250-3000 kez daha hızlı olan renk sistemi %20 oranında daha doğal renk uygulanmasına yardımcı oluyor.

Adım 4 :Fotoğrafı kontrol etme ve paylaşma

Uygulama kullanıcıya en doğal ve göze hitap eden fotoğrafı sunmak için son aşamada cihazın karanlık ve aydınlık taraflarını kontrol etmekte. FFCC sisteminden geçen fotoğrafın gündüz koşullarında çıkmamış olduğunu belli etmek ve ışık patlamalarının önüne geçmek için ışık haritalandırması kullanılıyor. Test edilen resim doğal görünümden uzak ise düzeltmeler uygulanıyor. Son olarak ise üzerinde değişiklik yapılan fotoğraf kullanıcıya ilk ve son hali ile paylaşılıyor.

Not : Google Pixel 3 gece modu özelliğini diğer Pixel cihazlarına göre daha hızlı çalışıyor. HDR+ teknolojisini eski nesil Pixel cihazlarında kullanan kamera uygulaması, Pixel 3 cihazında Night Sight modu ile daha iyi fotoğrafların çıkmasına olanak sağlıyor.