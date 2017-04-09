ABD Çalışma Bakanlığı, Google’ı Kadınlara Az Maaş Vermekle Suçluyor

Ocak ayında Amerikan Çalışma Bakanlığı, Google’ın devam etmekte olan bir uygunluk denetimi ile ilgili bilgileri vermediğinden dolayı mahkemeye vermişti.

Bakanlık şimdi de Google’ı aynı iş gücünde kadınlara karşı sistemik tazminat eşitsizlikleri yapmakla suçladı. Cuma günü düzenlenen duruşmada Çalışma Bakanlığı Bölgesel Yöneticisi Janette Wipper, şirketi kadın çalışanlara erkek çalışanlardan daha az maaş vermekle suçladı.

Bakanlığın avukatı Janet Herold’da teknoloji devinin en yaygın pozisyonlarında kadınlara yönelik çok büyük ayrımcılıklar yaptığına dair güçlü kanıtları olduğunu söyledi. Teknoloji devi ise Wipper’ın suçlamalarını kabul etmedi ve yıllık bazda çalışanlar arasında herhangi bir farklılıklar olmadığını belirtti.

Dava, 2015 yılında Google’ın çalışan tazminatlarıyla ilgili bazı bilgileri paylaşmaması sonucunda açıldı. Şirketin açıklamasına göre bu bilgi bazı gizlilik nedenlerinden dolayı paylaşılmadı.