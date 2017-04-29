Google İnternet Tarayıcısı Chrome’a APNG Desteği Getiriyor

Eğer GIFler olması internet bu kadar eğlenceli bir yer olmazdı ve şimdi Google, GIF’in yanında aPNG desteği getireceğini açıkladı.

GIF’e benzer hareketli görüntü Animated PNG desteği yeni güncelleme ile beraber Chrome’a gelecek. Bu güncelleme ile beraber Chrome’un sürüm numarası 59’a yükselecek.

Bazı eklentiler ile beraber Chrome’da aPNG dosyalarını göstermek mümkün ancak bu desteğin varsayılan olarak gelmesi önemli. Geliştiriciler aPNG dosya desteği sayesinde artık internet sitelerinde daha fazla aPNG kullanabilecek.

aPNG destekleyen tek tarayıcı Chrome değil. Firefox’ta bu destek bir süredir var. Apple ise aPNG dosyalarını iOS 10’da hareketli iMessage özelliklerinde kullanıyor. Ayrıca Safari hem iOS hem de macOS’ta aPNG destekliyor. Microsoft Edge ve varsayılan Android tarayıcısında böyle bir destek yok.