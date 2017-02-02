Google’ın Sürücüsüz Araçları Kaza Oranlarını Düşürmeyi Başardı

Google sürücüsüz araç departmanını Alphabet şirketi altında bir şirket haline getirerek Waymo adını vermişti ve artık sürücüsüz araçları Waymo yönetiyor.

Kaliforniya Motorlu Araçlar Dairesi yıllık sürücüsüz araç kaza raporunu yayınladı ve Google’ın şirketi oldukça başarılı gözüküyor. Bu raporda sadece Waymo’nun araçları değil bütün sürücüsüz araç testi yapan firmaların araçları yer alıyor.

Waymo araçlarının kilometre başına yaptığı kaza sayısı geçen yıla göre bir hayli düşmüş. 2015 yılında bin kilometre başına 0.8 defa kaza yapan araçlar 2016 yılında bin kilometre başına 0.2 defa kazaya karışmış. Üstelik şirketin araçları bu yıl 1.023.330 kilometre yol aldı. Buna rağmen kazaların azalmış olması oldukça iyi. 2015’te toplamda 341 defa kaza yapan araçlar 2016’da 124 kaza yaptı.

Kazaların bir çoğu yazılımda oluşan hatalardan dolayı meydana geldi. Bu hatalar sonucunda araçlar istenmeyen manevralar yapabiliyor. Şirketler araçlarını lisans aldıktan sonra test edebiliyor. Ancak lisans şartlarından bir tanesi de Kaliforniya Motorlu Araçlar Dairesi’nin halka açık olarak yayınladığı raporlarda yer almak. Uber bunu kabul etmediği için lisansı iptal edildi. Bu yüzden Uber testlerini başka bir eyalete taşımıştı.