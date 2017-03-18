Günümüz internetinde hız herşey demek ve Google yayınladığı yeni açık kaynak kodlu sıkıştırma yöntemi ile buna bir miktar daha katkıda bulundu.

Google’ın yayınladığı açık kaynaklı sıkıştırma yöntemi ile JPEG dosyaları artık %25 daha küçük olacak ve bu sayede daha hızlı bir şekilde yüklenebilecek. Ancak görselin kalitesinden ödün verilmeyecek. Bu yeni sistemin adı İsviçre Almancası’nda kurabiye anlamına gelen Guetzli. Guetzli’nin en büyük avantajı yeni bir format yerine zaten sıkça kullanılmakta olan JPEG’de kullanılayor olması. Yani her tarayıcı ve uygulamada desteklenebilir.

Şirket bir kaç görsel sıkıştırma projesi daha paylaştı. Bunların arasında formatın uyumluluğunu bozmadan PNG dosyalarını daha fazla sıkıştıran Zopfli’de mevcut. Ayrıca hem kayıplı hem de kayıpsız dosyayı destekleyen yeni bir görsel formatı WebP’de yayınlanan diğer projeler arasında yer alıyor. Şirkete göre Guetzli ile JPEG dosyayı sıkıştırmak diğer yöntemlere göre biraz daha zaman alıyor ancak yüklenme süresinde gelişmeye bakacak olursak bu süreye değecek gibi gözüküyor. Hatta şirketin araştırma raporlarına göre Guetzli ile sıkıştırılan görseller diğer sıkıştırma yöntemlerine göre daha kaliteli oluyor.