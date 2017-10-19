Google,bir Doodle ile ilk modern kayıt stüdyosu olan Elektronik Müzik Stüdyosunu onurlandırıyor.

1951 Yılında bir grup besteci, West German Broadcasting radyosunun bir parçası olan Elektronik Müzik Stüdyosunu kurmuştu.O sırada 20-21. Yüzyılın en önemli bestecilerinden biri olan ve elektronik müzik öncüsü olan Karlheinz Stockhausen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ileri görüşlü müzisyene ev sahipliği yaptı.

Buna ek olarak, stüdyo ayrıca birkaç deneysel araç üretti. Monochord ve Melochord isimli araçlar sentezleyicilerin öncüsü olarak kabul edildi. Stüdyonun renkli geçmişini onurlandırmak amacıyla Google, elektronik müzik türünün canlılığını kapsayan bir görüntü ile olağan logosunu değiştirdi. Fakat ne yazık ki ülkemiz de yayımlanmadı.