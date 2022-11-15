Google Health Connect uygulaması Android için kullanıma sunuldu. Uygulama şu anda Beta sürümünde ve Google Play Store’dan indirilebilir durumda. Daha basit bir ifadeyle Google Health Connect; Fitbit, Samsung Health, MyFitnessPal, Peloton, Oura, Flo, Lifesum vb. dahil olmak üzere ondan fazla sağlık uygulamasını senkronize etmeyi sağlıyor. Google Health Connect, uygulama entegrasyonunu basitleştirmek için Google ve Samsung tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Google Health Connect uygulaması, beta sürümünde yalnızca 3 MB boyutunda. Akıllı saat kullanıcıları, sağlıkla ilgili çeşitli ölçümleri izlemek için çeşitli uygulamalara bağlı kalmak zorunda. Google Health Connect uygulamasının devreye girdiği yer burası. Uygulama, kullanıcıların sağlık verilerini yönetmek için farklı uygulamalara olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor. Kullanıcıların, kullanıcının izniyle sağlık ve fitness verilerini Android cihazlarda paylaşmasına olanak tanıyor. Uygulama, cihazdaki her bir sağlık ve fitness uygulamasına verilen izinleri de gösterebiliyor. Kalp atış hızı, uyku, adımlar, yakılan kaloriler vb. dahil olmak üzere herhangi bir izin, bu uygulama sayesinde verilebilir veya iptal edilebilir. Health Connect aracılığıyla saklanan sağlık verileri istenildiği zaman silinebiliyor.

Google Health Connect uygulaması, altı kategoriyi kapsayan 40’tan fazla veri türünü destekliyor. Kullanıcılara daha derinlemesine sağlık bilgileri vermeyi ve egzersiz, uyku düzeni ve diğer hayati belirtiler gibi şeyleri takip etmeyi amaçlamakta.

Google, Google Health Connect uygulamasının kararlı sürümünü ne zaman yayınlamayı planladığını açıklamadı. Şirket şu anda uygulamaya daha fazla iş ortağı ve yeni özellikler eklemek için çalışıyor.