Google Hangouts Yeni Güncellemesiyle Beraber Slack’e Benzedi

Google ne zaman bir mesajlaşma uygulaması denese sonu hep hüsranla bitiyor ve bir türlü kullanıcılar tarafından sevilmekten uzak kalıyor.

Google’ın en son mesajlaşma uygulaması Allo’da kullanıcıların beklediği çapraz platform özellikleriyle çıkmadı. Diğer taraftan Hangouts ise unutulmayı yüz tuttu. Ayrıca Allo ile birlkte çıkan Duo’nun durumu daha kötü gibi. Çünkü hiçbir yerde adı geçmiyor.

Ancak bugün sonunda Hangouts olması gerektiği olmuşa benziyor. Tüketici uygulamaları ve iş merkezli iletişim araçları sonunda gelmiş gibi gözüküyor. Şimdilik erken bir demo süreceinde ancak Hangouts’un yeni hali biraz Slack’e benzemiş gibi duruyor. Microsoft’ta geçtiğimiz günde Slack’e benzer bir araç çıkardığını duyurmuştu. Görünen o kiSlack’e dişli rakipler geliyor.

Hangouts’da hala birebir konuşmalar duruyor. Bunun yanında toplu konuşmalar, dosya ve link paylaşımıi uygulama scriptleri ve chatbotları gibi bir dolu yeni özellik yer alıyor. Daha önemlisi bütün özellikler hem internet sitesinde, hem iOS hem de Android uygulamasında oldukça iyi çalışıyor.