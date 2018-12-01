Google Hangouts 2020’de kapatılabilir!

Google Hangouts servisi, 2020’de kullanıcıların erişimine kapatılabilir. Google’ın mesajlaşma uygulaması son yıllarda daha çok iş odaklı bir hale gelmişti.

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Google Hangouts bu noktaya nasıl geldi?

2013 yılında sunulmaya başlanan servis, 2013’te GChat uygulamasının yerini almıştı. Google daha sonraki süreçte Hangouts’u iş odaklı bir hale getirerek G Suite’in bir parçası haline getirmişti. Daha sonra servis G Suite’s Hangouts Chat ve Hangouts Meet olarak ikiye ayrılmıştı. Hangouts Chat, mesajlaşma hizmeti sunarken, Hangouts Meet ise iş yerleri için video konferans hizmeti sunuyordu.

Google geçtiğimiz nisan ayında üstü kapalı bir şekilde Hangouts’u kullanıcılara kapatmak istediğini belirtmişti. Ve RCS mesaj standardını destekleyen yeni Android Messages uygulamasını duyurmuştu. 2019’un başlarında bu mesajlaşma desteğinin de gelmesiyle birlikte 2020 yılında Hangouts’un kapatılması bekleniyor.