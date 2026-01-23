Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl genç mucitleri yine zorlu bir mücadeleye çağırıyor. BAYKAR yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması için başvurular resmi olarak başladı.

Otonom sistemler ve yapay zekâ alanında kendini geliştirmek isteyen gençleri gerçekçi muharebe senaryolarıyla buluşturan bu organizasyon, geleceğin teknolojilerine yön veriyor. Peki, otonom hava muharebesinin geleceğini şekillendiren bu yarışmanın detayları neler sunuyor?

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Başvuruladı Başladı

Yarışmanın temel amacı, gençleri hava-hava ve hava-kara muharebe yeteneklerini insansız sistemlere aktarmaya teşvik etmek. Bu sayede geleceğin Savaşan İHA‘larının yetenekleri simüle edilerek, gençlerin algoritmalar ve yapay zekâ sistemleri geliştirme becerileri test ediliyor.

En dikkat çekici nokta, İHA’ların havada birbirleriyle çarpışmadan, tamamen sanal bir ortamda mücadele etmesi. Geliştirilen İHA’lar, üzerlerindeki görüntü işleme teknolojisi kullanılarak rakip hava araçlarını tespit ediyor ve sanal kilitlenme sağlayarak puan toplamaya çalışıyor.

Bu sistem, gençlere fiziksel risk almadan agresif manevra ve taktik geliştirme fırsatı veriyor. Ayrıca müsabakalar sırasında sahneye çıkan sanal hava savunma sistemleri ise takımların işini zorlaştırarak, geliştirdikleri yazılımların esnekliğini ortaya koyuyor.

BAYKAR, bu yarışma ile Türkiye’nin insansız hava teknolojilerindeki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Başvuru süreci ve rekor ödüller

TEKNOFEST 2026 Savaşan İHA yarışması, iki ana görev tipi içeriyor: Geleneksel “Savaşan İHA” görevi ve zorunlu olan “Kamikaze İHA” görevi. Büyük ödüle hak kazanabilmek için yarışmacı ekiplerin, belirlenen turların en az birinde Kamikaze İHA senaryosunu başarıyla tamamlamış olması şart koşuluyor.

Yarışmaya katılmak isteyen lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar, yurt içi ve yurt dışından takımlar halinde başvuru yapabiliyor. Takımların minimum 3, maksimum 15 kişiden oluşması gerekiyor. TEKNOFEST yetenek havuzuna katılmak isteyen teknoloji meraklıları için son başvuru tarihi 20 Şubat 2026 olarak belirlendi. Başvuruları bu bağlantı üzerinden yapabilirsiniz.

Yarışmanın derecelendirme aşamaları şöyle:

Teknik Yeterlik Formu

Kritik Tasarım Raporu

Uçuş-Pilot Kanıt Videosu ile Sistem Tanımlama Videosu

Final Yarışması

Gençleri motive etmek ve sivil havacılık ile savunma sanayii alanına yetenek çekmek amacıyla oldukça yüksek ödüller veriliyor. Dereceye giren takımları bekleyen para ödülleri şu şekilde sıralanıyor:

Birincilik Ödülü: 600.000 TL

600.000 TL İkincilik Ödülü: 500.000 TL

500.000 TL Üçüncülük Ödülü: 400.000 TL

İlginizi Çekebilir: ASELSAN’dan Suriye’ye kritik teknoloji ihracatı! Şam Havalimanı’nın kaderi nasıl değişecek?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye’nin otonom savunma teknolojilerindeki geleceği hakkında ne gibi öngörüleriniz var? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!