Google Fotoğraflar Uygulaması Otomatik Beyaz Dengesi Uyguluyor

Google Fotoğraflar aslında arama devinin yazılım ailesinde en güzel uygulamalardan bir tanesi ve bir çok kişi tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor.

Google Fotoğraflar uygulamasının sunduğu sınırsız depolama alanı sayesinde fotoğrafları internette saklamak ve telefonun depolama alanında yer açmak son derece keyifli. Makine öğrenimi sayesinde uygulamanın arama özellikleri de gelişti. Yeni bir güncelleme ile beraber uygulama daha da akıllı bir hale geldi.

Yeni özellik ile beraber fotoğraflar uygulaması fotoğrafların ışık şiddetini, doygunluğu ve beyaz dengesini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Fotoğrafın düzenleme kısmından otomatik düzeltme seçilerek bu özellik kullanılabiliyor. Özellik şimdilik Fotoğraflar sitesinden ya da Android uygulamasından kullanılkabilir ancak iOS işletim sistemine ne zaman geleceği belli değil. Ancak kontrolün kendisinde olanı sevenler için hala manuel ayar özelliği duruyor.