Büyük teknoloji şirketlerinin son yıllarda bulut teknolojilerine çok büyük yatırımlar yaptıklarını biliyoruz. Bu yatırımlar ile doğru orantılı olarak günlük hayatımızda da bulut teknolojilerini kullanan birçok teknolojiye giderek alışıyoruz. Son olarak Google, One uygulaması ile akıllı telefon kullanıcılarına 15GB bulut depolama imkanı sunduğunu açıkladı.

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Google One Android ve iOS için 15GB ücretsiz yedekleme alanı sunuyor!

Geçtiğimiz yıl Google, 2018’de başlattığı yeni bulut depolama hizmeti olan Google One’a telefon yedekleme seçeneğini eklemişti. Android kullanıcıları zaten böyle bir imkana sahip ancak Google One orijinal kalitede fotoğraflar ve videolar yedeklemenin yanı sıra MMS mesajları gibi daha detaylı bir yedekleme imkanı sunuyor. Bu özellik şimdiye kadar uygulama aboneliği gerektiriyordu ve 1.99 dolar fiyatlandırmaya sahipti.

Bugün teknoloji devi Android telefon yedeklemelerini artık Google One uygulaması aracılığı ile ücretsiz olarak sunduğunu duyurdu. Bu ücretsiz olarak 15GB bulut depolama alanına sahip olacağımız anlamına geliyor. Kullanıcıların bütün ihtiyaçları için yeterli olmayabilir ancak yine de ücretsiz olarak sunulan hizmet oldukça kullanışlı. Google ayrıca iOS için de Google One’ı yayınlayacağını duyurdu ve iOS kullanıcılarının da ücretsiz bulut depolama alanına sahip olacağını açıkladı.

Uygulama birtakım güncellemelere de sahip. Kullanıcıların bulut üzerinde depoladıkları verilerini daha kolay yönetmelerini sağlayan yeni bir Depolama sekmesi eklendi. Bu özellik ile birlikte Google Drive, Fotoğraflar ve Gmail üzerinde silmek isteyebileceğiniz büyük dosyalarınızı tespit etmenizi de oldukça kolaylaşıyor. Bu özelliğe aynı zamanda Google One’ı web tarayıcınız üzerinden kullandığınızda da ulaşabileceksiniz. Android için Google One uygulaması cihazlar ile birlikte kurulu olarak gelmese dahi buradan indirebilirsiniz. iOS uygulaması henüz mevcut değil fakat yakında yayınlanacak.