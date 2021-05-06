Kamera Kıyaslama
Google Kamera Nasıl Kurulur? | Mi Kamera vs GCam
Google Pixel telefonlarının kameralarının çok iyi iş başardığını, gerçeğe en yakın fotoğrafları çıkarttığını ve özellikle portre çekimlerdeki kalitesinin diğer markaların kameralarından daha iyi olduğunu çoğu Android sever biliyordur diye tahmin ediyoruz. Peki Pixel telefonlarda olan bu Google Kamerayı kendi Android telefonlarımıza da kurabiliyor muyuz? Cevap: Evet.
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Google Kamera Nasıl Kurulur? | Mi Kamera vs GCam – YouTube
Google Kamera nasıl kurulur?
Öncelikle telefonunuzun Google Kameraya uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Birçok Android telefon için Google Kamera kurulabiliyorken bazılarına kurulamıyor. Kurulamayan telefonlardan örnek vermek gerekirse Samsung kanadında Exynos işlemcili modellere Gcam yazılımını yüklemek mümkün olmayabiliyor. Snapdragon versiyonları için çalışmalar yapılsa da bu kurulumu yapmak Samsung cihazlar için zor oluyor ya da hiç olmuyor. Ayrıca Huawei telefonlar da Google servisleri olduğunda bile kurulamıyorken artık Google servislerinin de olmaması sebebiyle artık böyle bir imkan da bulunmuyor. Ancak diğer Android markalarında rahatlıkla kurulabiliyor. İlk olarak camera2api aktif olup olmadığını öğrenmeniz gerekiyor. Camera2 API Probe uygulamasını Play Store üzerinden telefonunuza kurarak Google Kamera desteği olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu uygulama telefonunuzdaki kamera hakkında detaylıca özellikleri listeleyecek. Eğer telefonunuz uygunsa, en uygun Gcam APK’sını ve Config ayarlarını bulup yükleyebilirsiniz.
En uyumlu Google Kamera nasıl bulunur?
Bu konuda kesin bir bilgi olmamakla beraber deneme yanılma yoluyla size ve telefonunuza en uygun modu bulabilirsiniz. Buradaki linke girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada birçok Google Kamera geliştiricisi mevcut. Bunlardan bir tanesi seçip en stabil olanı indirebilirsiniz. APK olarak indireceğiniz için Bilinmeyen Kaynaklar’dan indirmeye izin vermeniz gerekiyor. Buna izin verdikten sonra artık Google Kamera kurulmuş oluyor. İndirdiğiniz APK’nın stabil ve telefonunuza uygun olmasına dikkat edin. Aksi takdirde Gcam’i kurmuş olsanız bile açılmayabilir, açılıp sürekli uygulamadan atabilir veya açılsada fotoğraf çekiğinizde çekilen fotoğrafı kaydetmemiş olabilir.
Google Kameraya uygun Config nasıl yüklenir?
Öncelikle Config nedir buna bir yanıt verelim. Config, Türkçe karşılığıyla konfigürasyon anlamına gelir ve fotoğrafın çekim esnasındaki pozlama, kontrast, Açık ve koyu tonlar, gölgeler, sıcaklık ve renk tonu, canlılık ve doygunluk gibi ayarların düzenlendiği kısımdır. Geliştiriciler tarafından nasıl birçok Google Kamera seçenekleri varsa aynı şekilde Configler de bulunur. Bu kişisel bir göz zevkidir. Kimi geliştiriciler sıcak renkler sunan yazılımlar geliştirirken kimileri ise soğuk renkler üreten yazılım geliştirir. Ek olarak daha canlı ve keskin sonuçlar alabilirken daha yumuşak ve gerçeğe yakın renkler de verebilir. Gelelim nasıl Config kurulacağına. Eğer telefonunuza uygun bir Google Kamera bulduysanız ve config dosyasını da indirdiyseniz, sıra bu Config’i Google Kamera’ya kurmaya geldi. Maddeleri teker teker uygulayalım:
- Google Kamera uygulamasını açın ve ayarlarına girin.
- Ayarların en alt tarafında bulunan yapılandırma kısmına girin.
- Karşınıza gelecek olan üç seçenekten en alttaki “kaydet” kısmına basıp herhangi bir şey (asdfg) yazın ve kaydedin.
Bu adımları yaptıktan sonra telefonunuzun dosyalar kısmına girmeniz gerekiyor. Burada İndirilenler veya Download dosyasına girin ve indirdiğiniz Config’i seçerek “Taşı” seçeneğine basın. Taşıma işlemini yine telefonunuzun Dosyalar kısmında;
- Depolama>Gcam>Configs7 dosyası içine bırakın.
- Google Kamerayı açın.
- Uygulamayı açtıktan sonra kamera değiştirme denklanşör ve fotoğraflar kısmının arlarında bulunan siyah noktaya iki kere basın.
- Karşınıza Choose Config kısmı gelecek. Buradaki seçeneklerden indirdiğiniz Config’i seçin ve uygula (restore) seçeneğine basın.
Google Kamera kendini yeniden başlatacak ve artık indirdiğiniz Config’te GCam’e uyumlu bir hale gelmiş olacak.
Biz videoda kullandığımız telefonlar olan Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 NFC için Google Kamerayı buradan, Config dosyasını da buradan indirdik. Eğer siz de bu telefonları kullanıyorsanız bu linklerden faydalanabilirsiniz. Ek olarak başka Xiaomi telefonları kullanıyorsanız buradaki linkten kendi telefonunuza uygun olanı indirebilirsiniz.
Eğer Xiaomi’den başka bir Andriod marka telefon kullanıyor iseniz buradaki linkten Google Kamera APK’larına ulaşabilirsiniz.
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Kamera Kıyaslama
Samsung Galaxy A52 mi yoksa Xiaomi Mi 11 Lite mı daha iyi fotoğraf çekiyor?
Samsung Galaxy A52 ve Xiaomi Mi 11 Lite, hakkında en çok soru aldığımız ve ülkemizde çok beklenen iki akıllı telefon modeliydi. Bu telefonlar nihayet ülkemizde satışa çıktı. Fakat kafalarda hala bir soru var “Hangisi Daha İyi Fotoğraf Çekiyor?”. Sizin için bu soruyu cevaplamaya çalıştığımız videomuzda, Eray, Eren ve Dilşah bir araya gelerek; 2 cihazla da aynı koşullarda fotoğraflar çektiler. İki cihazın fotoğraf performansını irdelediğimiz videomuz, umuyoruz ki kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye yardımcı olacaktır.
Kıyaslamalarımız arasındaki detaylara geçmeden önce, sizin de kendi kıyaslamanızı yapabilmeniz adına, iki cihazla da çektiğimiz fotoğrafların Drive linkini buraya bırakalım.
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Yoğun güneş ışığıyla Xiaomi Mi 11 Lite daha iyi baş ediyor
Yoğun güneş ışığı altında maalesef Galaxy A52 bir miktar afallıyor. Buna karşılık Xiaomi Mi 11 Lite yoğun ışık altında bile, herhangi bir patlama yaşamadan stabil fotoğraflar çekebiliyor. Fakat A52’nin öne çıktığı noktaysa, renkler. Konu renklere gelince A52, özellikle yeşil tonları çok güzel bir şekilde aktarmayı başarıyor. Üstelik kompozisyon ne kadar karmaşık olsa bile. Eğer sıklıkla doğa fotoğrafı çekecekseniz; bu noktada Galaxy A52 bir nebze öne geçiyor diyebiliriz. Fakat Mi 11 Lite da manzara çekimlerinde detayları daha başarılı bir şekilde sunabiliyor. Fotoğrafa yaklaştığınız zaman aradaki farkı görebilmeniz zor değil.
Fotoğraf performansı, birçok kişinin akıllı telefon seçimindeki en önemli kriterlerden biri. Durum böyle olunca da, sizleri cihazların fotoğraf performansı konusunda aydınlatmaya çalışıyoruz. Fakat yine de, Galaxy A52 ve Mi 11 Lite için bariz bir şampiyon belirleyebilmek mümkün değil. 2 cihaz da, farklı ışık koşulları altında ve farklı kompozisyonlarda birbirlerine karşı üstünlük sağlayabiliyor. Bu noktada, cihazlardan birisi fotoğraf performansı noktasında daha iyi diyemiyoruz.
Samsung Galaxy A52 Başlıca Teknik Özellikler:
Ekran
6.5 inç Full HD+ Super AMOLED 90 Hz ekran
İşlemci ve Ram
Snapdragon 720G 4G işlemci
4 GB / 6 GB / 8 GB RAM seçenekleri
128 GB / 256 GB depolama alanı seçenekleri ve microSD kart desteği
Kamera
64 MP Sony IMX682 ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörleri, 32 MP çözünürlüklü ön kamera
25W hızlı şarj desteğiyle 4500 mAh batarya (Kutudan 15W adaptör çıkıyor)
IP67 sertifikası,
NFC,
Stereo hoparlör,
Android 11
Xiaomi Mi 11 Lite Başlıca Teknik Özellikler:
Ekran
6.55 İnç AMOLED 1080×2400 (FHD+) Piksel 402 PPI
10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği
Corning Gorilla Glass 5
84.96 % ekran gövde oranı
İşlemci
CPU:Qualcomm® Snapdragon 732G
GPU: Qualcomm® Adreno™ 618
MIUI 12, Android 11
BATARYA 4250mAh batarya 33W destekli hızlı şarj
Kamera
64MP ana kamera OIS YOK f/1.79, 6 katmanlı lens
8MP geniş açı kamera 119° derece , f/2.2
5MP telemakro kamera f/2.4 (3cm-7cm)
4K | 30fps 1080p | 60fps 720p ve 1080p | 30fps Ağır çekim video: 120fps | 1080p/720p
16MP f/2.45 ön kamera1080p | 30fps, 720p | 120fps
Ses
Stereo hoparlör
3.5mm jak yok
ve Bluetooth 5.1
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Kamera Kıyaslama
Samsung Galaxy A52 vs POCO X3 NFC | Kamera karşılaştırma!
Samsung Galaxy A52 ile POCO X3 NFC telefonlarını video ve fotoğraf performansları olarak kıyasladık. Bakalım 1000 TL fark bulunan telefonların sunduğu kamera performansları kıyaslayınca nasıl çıkıyor.
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Samsung Galaxy A52 vs POCO X3 NFC | Kamera karşılaştırma!
Samsung Galaxy A52 ve POCO X3 NFC’nin güncel fiyat bilgisine ulaşmak için; https://app.hps.im/d7ct/d8851c10
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Akıllı Telefonlar
ORTA-ÜST SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | realme 7 Pro , Reno 4, POCO X3 NFC | Kör Randevu #4
Kör Randevu #4 serimiz 2021 yılında orta seviye cihazlar ile devam ediyor. Sevgili Cem Kıvırcık’ın profesyonel gözle cihazları bilmeden yaptığı yorumlar ile orta seviyeden seçtiğimiz üç telefonun detaylarına bakıyoruz. Yurtdışında sıkça yapılan “Blind Test” formatında olan serimizin ismi “Kör Randevu” oldu.
Bakmakta fayda var: EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | OPPO A91, P40 Lite, TCL 10 Plus
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ORTA-ÜST SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | realme 7 Pro , Reno 4, POCO X3 NFC | Kör Randevu #4
Kör Randevuda her zaman yaptığımız gibi sizlere cihazların neler olduğunu söylemeden ancak fotoğraf kapağında verdiğimiz tüyo ile videonun işleyişi hakkında bir bilgi verdik. Fakat bunu Cem Kıvırcık videonun sonunda öğrenmek zorunda. Yaptığımız bu fotoğraf kıyaslamasında birçok farklı açı, bir çok farklı lens ve mod kullandık. Bu modlardan bazılarının norma çekim, ön kamerada portre çekimi, arka kamerada portre çekimi, ön kamerada ve arkada kamerada gece modu ile gece çekimleri diyebiliriz.
Ayrıca Cem Kıvırcık, fotoğraf çekim tekniklerinin nasıl olması gerektiğini ve nasıl olmaması gerektiğinden bahsetti. Telefonların kameralarının ne kadar iyi olsa da yazılımının da fotoğraf çekiminde bir o kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Aynı zamanda fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları her bir kamera modu için ayrı ayrı yorumladı. Bu tekniklerin başında; kadraja giren nesnelerin şekli, ışığın lense vuruş açısı, etraftaki nesnelere vuran ışık ve diğer nesnelerle olan uyumu, renk şemasının karmaşık olup olmaması gibi etmenler mevcut.
Telefonlara baktığımızda ise burada orta seviyede 3000TL-3500TL arasında ilgi çeken telefonları ele aldık. Oppo Reno 4, realme 7 Pro ve POCO X3 NFC bu segmentte seçtiğimiz modeller oldu. Aslında kamera konusunda üst seviye cihazlar kadar iddialı modeller olmasa da bu telefonları tercih edenlerin telefon seçiminde en büyük kriterlerinin başında kamera performansı yer alıyor. Hepsinin birbirinden farklı kamera kurulumları, yapıları ve fotoğrafları işleyişleri var. Peki arasında hangi telefon özellikleriyle öne çıkıyor ona göz atalım:
realme 7 Pro
Realme 7 Pro aslında kamera konusunda iyi işler başaran bir model oldu. Birçok insan tercih yaparken özellikle kamerasının iyi olması sebebiyle de tercih etti diyebiliriz. Ana kamerada 64MP’lik Sony Exmor RS Sensör (IMX682) kullanan model F1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu sayede gece çekimlerinde de iyi işler çıkarıyor. Bu kamera ile 4K 30fps videolar çekebilmenin yanında 1080p 60fps videoları da çekebiliyorsunuz. İkinci kamerası ise 119 derecelik bir geniş açı kamerası. 8MP çözünürlüğünde olan bu kameranın diyafram açıklığı ise F2.3. Ek olarak 2MP’lik bir Makro kamerasına sahip olan model dördüncü kamerasında ise yine 2MP’lik bir derinlik algılayıcı sensöre (bokeh) sahip. Ayrıca bu kamera monochrome (siyah-beyaz) fotoğraflar çekmenize de olanak tanıyor. Ön kameraya baktığımızda ise 32MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. 1080p 30fps videolar çekebilmenize olanak tanıyan bu kamera F2.5 diyafram açıklığına sahip.
OPPO Reno 4
Kuzeni diyebileceğimiz realme 7 Pro daki 64MP ana kamera burada yerini 48MP ye bırakmış. Bu kameraya Sony Exmor Sensör (IMX586) eşlik ediyor. F1.7 diyafram açıklığına sahip olmasıyla realme 7 Pro’ya göre biraz daha iyi gibi gözüküyor. 6 elementli lens bulunan model kuzeni gibi 4K 30fps videolar çekmenize izin veriyor. Ek olarak 1080p 60fps destekliyor. İkinci kamerası ise 119 derecelik bir geniş açı kamerası. 8MP çözünürlüğünde olan bu kameranın diyafram açıklığı ise F2.2. Ek olarak 2MP’lik F2.2 diyaframa sahip bir Makro kamerasına sahip olan model dördüncü kamerasında ise yine 2MP’lik bir derinlik algılayıcı sensöre (bokeh) sahip. Ayrıca bu kamera monochrome (siyah-beyaz) fotoğraflar çekmenize de olanak tanıyor. Ön kameraya baktığımızda ise 32MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. 1080p 30fps videolar çekebilmenize olanak tanıyan bu kamera F2.5 diyafram açıklığına sahip.
POCO X3 NFC
POCO X3 NFC, insanlar tarafında çok tercih edilen ve kullananlarında oldukça memnun olduğu bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ana kamerasına baktığımızda 64 MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. Bu kamera F1.89 diyafram açıklığına sahip. Gece çekimlerinde diğer iki modele göre diyafram değerleri geride gibi gözüküyor. 4K 30fps video çekimlerinin yanında 1080p 60fps çekimler yapabilmekte mümkün. İkinci kamerası diğer modellere göre daha gelişmiş diyebiliriz. Burada 13MP’lik 119 derece F2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası mevcut. Üçüncü kamerasında 2MP’lik makro çekimler yapabilmenize yaran f2.4 değerine sahip bir kamera mevcut. Dördüncü kamerası ise diğer modellerde olduğu gibi 2MP’lik derinlik algısına sahip. Ön kamerada ise 20MP’lik F2.2 diyafram açıklığına sahip. 1080p 30fps çekimler yapabilmenize yarayan bu kamera ek olarak yapay zeka ile güçlendirilmiş.
Peki sizce hangisi en iyi fotoğrafı çekiyor?
Kör randevuya katılan modellere Hepsiburada üzerinde incelemek ve satın almak için buraya bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/e06510c
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