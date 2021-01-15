Donanım
Google Fitbit anlaşması tamamlandı
Google, Fitbit anlaşmasını tamamladı. Google’ın bu sabah sabah yaptığı bir açıklamada giyilebilir teknoloji şirketini satın alma işlemlerini tamamladığı açıklandı.
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Fitbit, 2007 yılında James Park ve Eric N. Friedman tarafında kuruldu. Aradan geçen yıllarda oldukça başarılı olan şirket, Xiaomi ve Apple’ın ardından dünyanın en çok giyilebilir akıllı cihaz satan üçüncü şirketi konumunda. Bu başarı bir süre önce teknoloji devi Google’ın da dikkatini çekmiş olacak ki, Google 2,1 milyar dolar karşılığında şirketi satın almak için girişimleri başlattı. Son olarak birkaç ay önce şirket, çeşitli rekabet kurumlarının soruşturmalarından geçmiş ve pazardaki hâkim konumuyla haksız rekabet yaratmayacağına bu kurumları ikna etmişti. Son olarak Google, Fitbit kullanıcı verilerini 10 yıl boyunca reklam için kullanmamayı da kabul ederek, Avrupa Birliği onayı da almıştı. Bugün gelen haber ise son noktayı koydu. Satın alma başarılı şekilde tamamlandı.
Google, Fitbit birlikteliği
Fitbit’in kurucu ortağı ve mevcut CEO’su James Park, bugün yaptığı bir açıklamada Fitbit’in resmi olarak Google’ın bir parçası olduğunu duyurdu. James Park bu durumun dünya çapındaki kullanıcılar ve şirket için oldukça heyecan verici bir an olduğunu eklerken, şirketin 13 yıl önce herkesi sağlıklı yapma mottosuyla kurulduğunun altını çizdi. 2009 yılından beri, 120 milyon cihazın 100’den fazla ülkede satıldığını açıklayan CEO, bu cihazlar kullanılarak 275 trilyon adım takibinin yapıldığını ve bununla gurur duyduklarını belirtti. Google’ın dünya çapındaki inanılmaz kaynaklarından ve imkanlarından faydalanacak olan Fitbit’in artık çok daha iyi işler yapacağı da açıklamalar arasındaydı. James Park, aynı zamanda kullanıcı gizliliği ve veri koruma politikalarında değişim olmayacağını, toplanan verilerin reklamlar için kullanılmayacağını özellikle belirtti. Açıklama teşekkür ile biterken, Google, Fitbit işbirliğinin gelecekte yapacağı hamleler ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Huawei Kirin 820E 5G, ilk kez Nova 7 SE’de kullanılacak!
Çin‘de ortaya çıkan bir sızıntıya göre Huawei, yeni orta segment yonga seti olacak olan Kirin 820E 5G‘yi yakında tanıtacak. Bu yeni yonga seti ilk olarak Nova 7 SE‘nin yeni bir modelinde kullanılacak. Kirin 820E 5G‘nin Kirin 820‘den biraz daha düşük güçte olması bekleniyor. Şirket, mevcut yonga setinin daha az güçlü bir modelini yayınlayarak yonga seti sorununu azaltmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sene Kirin 9000 ve Kirin 9000E yonga setlerinde bu durumun bir benzeri yaşanmıştı.
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Huawei Kirin 820E 5G hakkında neler biliniyor?
Huawei Kirin 820E 5G hakkında henüz resmi bir teknik özellik açıklaması bulunmuyor. Ancak Digital Chat Station tarafından yapılan bir sızıntı, yonga setinin yakında duyurulacak olan Nova 7 SE‘de bulunacağını ortaya çıkardı. Nova 7 SE, geçtiğimiz yıl iki farklı varyasyon ile tanıtılmıştı. Bunlardan ilki Nisan 2020’de tanıtılan orijinal Nova 7 SE modeliydi. İkincisi ise geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan Dimensity 800U yonga setine sahip Nova 7 SE Youth Edition adıyla tanıtılmıştı.
Yenilenmiş Nova 7 SE modeli, 6.5 inçlik 1080p çözünürlüklü 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Cihazın 64 MP çözünürlüklü ana kamerası bulunacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik algılayıcı sensör ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Telefonun 40W hızlı şarj destekli 4000 mAh değerindeki bataryası, orijinal model ile aynı olan özelliklerden bir diğeri olacak. Cihazın lansman tarihi henüz belli değil fakat sızıntılardaki artış, tarihin yakın olduğunu gösterebilir.
Donanım
Lenovo firmasının ilk ikisi bir arada ThinkPad bilgisayarı yolda
Lenovo firmasının ThinkPad bilgisayarları stabil ve iş odaklı oluşlarıyla uzun süredir adlarını duyurmuş durumdalar. Özellikle Yoga cihazları; dokunmatik ve 360 derecelik ekranları ve tabii ki klavyelerinin ortasındaki kırmızı noktayla tablet-bilgisayar deneyimi konusunda akılda kalır cihazlar sunuyorlar. Şimdi ise firma ThinkPad isimli ilk ikisi bir arada bilgisayarını piyasaya sürecek.
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ThinkPad X12 Detachable özellikle de ofis ve saha arasında çalışan kişilerin bilgisayar ve tablet kolaylıklarından yararlanmaları düşünülerek üretilmiş. Üstelik LTE CAT9 uyumlu olan cihazın kablosuz bağlantı özelliği de mevcut. Kalınlığı tablet ve bilgisayar durumlarında sırasıyla 0.35 ve 0.57inç olan bilgisayar dışarıda kullanımlar için uygun olarak oldukça ince yapılmış. Ağırlığı ise tablet halinde yaklaşık 750gr iken, klavyeyle birlikte 1.1kg civarında geliyor.
Lenovo ThinkPad X12 özellikleriyle de önemli şeyler vadediyor
Bilgisayar, özelliklerinde de hiç geride kalmıyor: Iris Xe grafik kartlı, 11.nesil Intel Core i7 vPro Quad Core işlemciye kadar destek barındırırken; 16GB’a kadar LPDDR4x hafıza ve 1TB NVMe SSD depolama sunuyor. Bilgisayarın pil süresi ise yaklaşık 10 saat.
Bunlar dışında tablet bilgisayar parmak izi okuyucu, 5MP ön kamera ve 8MP Hybrid IR kamera, Wi-Fi 6 ve Bluetooth gibi desteklere de sahip. Ekran ise 12.3inç FHD ISP özellikli 3:2 boyutunda ve 400-nit parlaklık sunuyor. Ekranın çizilmeye karşı güvenliği ise Gorilla Glass 5 ile sağlanıyor.
Bağlantı desteklerinde de önemli şeyler vadeden cihazın, bir Thunderbolt 4, bir USB 3.2 Type-C ve bir de NanoSIM girişi var. Kulaklık ve mikrofon girişleri de tabii ki yerlerinde olan bilgisayarın bütün temel ihtiyaçları ve fazlasını karşıladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
ThinkPad X12 aynı zamanda Lenovo Precision Pen kalemi desteği de sunuyor. Kalemin pil ömrü ise 400 gün ve 4.096 baskı seviyesiyle normal bir kalemle yapılabilecek yazım şekillerini taklit edebiliyor. Özellikle Microsoft OneNote gibi bu tip kalem desteği sağlayan uygulamalarda oldukça işe yarayabilir gibi duruyor.
Lenovo ThinkPad X12 Detachable bilgisayarının bu ay içerisinde kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor. Bilgisayarın fiyatı ise 1.150 Dolardan başlayacak.
Aksesuar
Kablosuz şarjlı kulaklık Legion H600 yakında geliyor
Lenovo yeni Legion oyuncu laptop cihazlarını yakın zamanda tanıtacakken bunlardan önce sergilenen kablosuz şarjlı Legion H600 oyuncu kulaklık cihazı merak uyandırıyor. Kulaklıktan ayrı satılacak olan şarj istasyonu ise, istasyona asılarak şarj edilebilen kulaklık için oldukça önem teşkil edecek gibi duruyor.
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89 Dolar fiyatıyla Lenovo Legion S600 Gaming Station sadece kulaklığınızı değil, desteği olması durumunda telefonunuzu da 10W ile şarj edebiliyor. Bunun dışında desteklenen fare veya başka kablosuz cihazlar da bu istasyondan yararlanabiliyor. Astro A50 kulaklığı gibi ürünlerde de benzer teknolojiler gözlemlense de bu tip bir kablosuz şarj imkanı daha stabil bir deneyim sunabilir gibi. Çünkü her zaman açık bir şarj istasyonu imkanı veren Legion S600, kulaklığı asma işleviyle pratik bir kullanım sağlıyor. Asma özelliğinin nasıl çalışacağını denemeden tahmin etmek zor olsa da, piyasada benzer bir pratiklik sunan cihazın olmadığını belirtmek gerek.
Aynı zamanda orta segment oyuncu kulakları açısından da önemli bir seçenek oluşturabilecek kapasitede olan Legion H600 kulaklığı; 50mm ses sürücülerine ve 12m’ye kadar etkin 2.4GHz kablosuz alıcıya sahip. Ayrıca sağladığı imkanlar arasında döndürülebilir kulak yastıkları, çevrilince sessizleştirilebilen bir mikrofon ve gürültü kontrolü de mevcut.
Lenovo Legion H600 ve S600 cihazları Nisan 2021 civarlarında denenebilir olacak gibi duruyor. Cihazların kullanıcıya nasıl bir deneyim sunacakları hakkında daha net bir bilgiye de muhtemelen o zaman ulaşabiliriz. Ancak şimdilik kablosuz şarjlı kulaklık ve farklı cihazlar için bir istasyonun pratik bir şekilde kullanılabilmesi kulağa hiç de fena gelmiyor.
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