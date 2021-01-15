Google Fitbit anlaşması tamamlandı

Google, Fitbit anlaşmasını tamamladı. Google’ın bu sabah sabah yaptığı bir açıklamada giyilebilir teknoloji şirketini satın alma işlemlerini tamamladığı açıklandı.

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Fitbit, 2007 yılında James Park ve Eric N. Friedman tarafında kuruldu. Aradan geçen yıllarda oldukça başarılı olan şirket, Xiaomi ve Apple’ın ardından dünyanın en çok giyilebilir akıllı cihaz satan üçüncü şirketi konumunda. Bu başarı bir süre önce teknoloji devi Google’ın da dikkatini çekmiş olacak ki, Google 2,1 milyar dolar karşılığında şirketi satın almak için girişimleri başlattı. Son olarak birkaç ay önce şirket, çeşitli rekabet kurumlarının soruşturmalarından geçmiş ve pazardaki hâkim konumuyla haksız rekabet yaratmayacağına bu kurumları ikna etmişti. Son olarak Google, Fitbit kullanıcı verilerini 10 yıl boyunca reklam için kullanmamayı da kabul ederek, Avrupa Birliği onayı da almıştı. Bugün gelen haber ise son noktayı koydu. Satın alma başarılı şekilde tamamlandı.

Google, Fitbit birlikteliği

Fitbit’in kurucu ortağı ve mevcut CEO’su James Park, bugün yaptığı bir açıklamada Fitbit’in resmi olarak Google’ın bir parçası olduğunu duyurdu. James Park bu durumun dünya çapındaki kullanıcılar ve şirket için oldukça heyecan verici bir an olduğunu eklerken, şirketin 13 yıl önce herkesi sağlıklı yapma mottosuyla kurulduğunun altını çizdi. 2009 yılından beri, 120 milyon cihazın 100’den fazla ülkede satıldığını açıklayan CEO, bu cihazlar kullanılarak 275 trilyon adım takibinin yapıldığını ve bununla gurur duyduklarını belirtti. Google’ın dünya çapındaki inanılmaz kaynaklarından ve imkanlarından faydalanacak olan Fitbit’in artık çok daha iyi işler yapacağı da açıklamalar arasındaydı. James Park, aynı zamanda kullanıcı gizliliği ve veri koruma politikalarında değişim olmayacağını, toplanan verilerin reklamlar için kullanılmayacağını özellikle belirtti. Açıklama teşekkür ile biterken, Google, Fitbit işbirliğinin gelecekte yapacağı hamleler ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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