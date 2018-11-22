Google, Firefox özelliğini Chrome’a getiriyor

Günümüzde bilgisayarların gelişmesi ile birlikte web tarayıcılarımız üzerinden yüzlerce sekme açabiliyoruz. Bununla birlikte açık olan sekmeleri yönetmek oldukça zorlaşıyor.

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Google Chrome’a kaydırılabilir sekme tasarımı geliyor

Zorlaşan bu sekme yönetimleri için Firefox tarafından bir çözüm bulunsa da, Google’ın web tarayıcısı olan ve oldukça fazla kullanılan Chrome’da bunun için bir çözüm bulunmuyor. Sorunun önüne geçebilmek için Google tarafından Firebox benzeri bir çözüm yayınlanabilir.

Chrome tarayıcısında yüzlerce sekme açtığınızda sadece sekme işaretleri görünürken, bu sekmelerin başlıklarını göremiyoruz ve buda kullanıcılara kötü bir deneyim yaşatıyor. Firefox’ta bu konuda bulunan çözüm ise kaydırılabilir sekme grubu oluyor. Sekmeler tam anlamıyla görünürken, kaydırılabilir bir slider ile sekmeler arası geçiş yapabiliyoruz. Ayrıca faremizin kaydırılabilir butonu ile de bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz.

Google Chrome üzerinde de buna benzer bir tasarım ve işlev değişikliği ile sekme yönetimi konusunda çözüm bulunmak isteniyor. Chrome bununla birlikte bir Firefox özelliğini bünyesinde bulunduracak gibi görünüyor. Sizde Chrome’daki sekmeleri fazla açınca bu tür sıkıntıları yaşıyor musunuz?