Samsung Galaxy S10’un tasarlanan görüntüleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy S10 modeli için, tasarım ayrıntıları, sızıntılar ve teaserların gelmesini beklerken, daha önce geliştirici konferansı ile gördüğümüz ekranların Çin’den gelen ekran koruyucuları üzerinden oluşturulan tasarımları ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Asus Zenfone 5 Max Pro M2 görüldü!

Ekran koruyucularına göre cihazları tasarladı

Henüz tam olarak tasarımı netleşmemiş ekran modellerini Samsung bir geliştirici konferansında göstermişti. Bu ekran tasarımları arasında çerçevesiz ve kamera modülünün ekrana gömülü olan varyasyonları var. Bu varyasyonların 4 çeşit olacağı bilinenler arasında. Instagram’da venyageskin1 kullanıcı adıyla bulunan bir tasarımcı tarafından Çin’den gelen ekran koruyucuların şekline göre tasarlanan yeni modeller ortaya çıktı.

Ayrıca Samsung tarafından çentikli bir tasarımın gelmesi oldukça sürpriz olabilir. Açıkçası çentikli bir ekranın gelmesini beklemiyoruz. Aynı zamanda Galaxy S10 modelinde çerçevesiz bir tasarım gelmeyebilir lakin bu kesin bir bilgi değil. İncede olsa çerçevenin cihazlarda olacağı kanısındayız.