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Google, faturaları Türkiye’de kesmeye başlayacak!
Google ve Türkiye arasında yaşanan gerginliklerin de nedenlerinden biri olan ‘yerel faturalandırma’, nihayet faaliyete geçiyor. Google Türkiye adına konuşan Yerel Koordinatör Mehmet Keteloğlu, 2021 yılı içerisinde yerel faturalandırmanın başlayabileceğini ifade etti. Bloomberg HT’ye konuşan koordinatör KOBİ’lere sağlanacak 12 milyon dolarlık destek hakkında da detaylar paylaştı.
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Google, KOBİ’lere 12 milyon dolarlık destek verecek
Bloomberg HT’de video konferans ile bağlandığı programda konuşan Keteloğlu, Google ve Türkiye arasındaki bazı başlıklara değindi. Canlı yayın esnasında şirketin önümüzdeki yıl hizmete koymayı planladığı bazı noktaları da paylaşan Yerel Koordinatör, bunların haricinde teknoloji devinin ülkemizde hayata geçirdiği projelerden de söz etti. Keteloğlu, Google’dan KOBİ’lere 12 milyon dolar değerinde destek verileceğini ve desteğin teknolojik yetkinliklerin geliştirilmesi kapsamında değerlendirileceğini aktardı. Paketin çeşitli kapsam alanlarının bulunduğunu ve Dijital Platform gibi servislerle çok daha fazla müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Koordinatör, destek paketi için ise resmi kurumlarla gerekli görüşmelerin yapıldığını da ifadelerine ekledi.
‘Şeffaflık ve ifade özgürlüğüne bağlıyız’
Yayın esnasında geçtiğimiz Ekim ayında yürürlüğe giren Sosyal Medya Düzenlemesi kapsamında Google tarafından YouTube özelinde gerçekleşen temsilci ataması için de Keteloğlu bazı değerlendirmelerde bulundu. Şirketin şeffaflık, düşünce özgürlüğü ve kanunlara uygun olarak hareket ettiğini, kullanıcıların da faydasını gözeterek atamanın gerçekleştirildiğini ifade etti.
‘Yerel olarak fatura kesme girişimlerimiz olabilir’
Google’ın Türkiye’de uzun yıllardan beri faaliyet gösterdiğini ve bu faaliyetlerine de devam edeceğini aktaran Koordinatör, “Pazarın ihtiyacına yönelik değişimler yapabiliyoruz. 2021 yılı ve sonrasında da yerel olarak fatura kesme gibi girişimlerimiz olabilir” ifadesinde bulundu.
Ayrıca pandemi süreciyle dünya da olduğu gibi Türkiye’de de oldukça hızlı yükseliş gösteren e-ticaret olanaklarıyla birlikte şirketin kazanımlarından da bahseden Keteloğlu “5 yıl içinde hedeflediğimiz büyümeyi belki burada 1 yıl içerisinde gerçekleştirebildik.” şeklinde konuştu.
Haber
Playstation 5, Amazon Türkiye üzerinden tekrar satışa sunuldu!
Geçtiğimiz süreçte Amazon Türkiye üzerinden satışa çıkarılan Playstation 5, kısa süre içerisinde tükenmişti. Fiyatı ve performansıyla çok konuşulan yeni nesil konsol, yeniden Amazon Türkiye’de satışa sunuldu. Ancak yine sınırlı sayıda stok bulunuyor.
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Türkiye’de fiyatlandırması dünyada ise satış ve oyun performansıyla oldukça fazla konuşulan Sony’nin yeni konsolu Playstation 5, ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz süreçte konsol birçok farklı çevrim içi mağazada satışa sunulmuş ancak kısa süre içerisinde tükenmişti. Amazon Türkiye’de de yaşan bu durum 25 Aralık 18:00 itibariyle son buldu. Playstation 5’in diskli versiyonunu satışa sunan alışveriş devi, ürünü ‘Amazon Türkiye’den yılın sürprizi’ sloganıyla duyurmuştu.
Vergilendirmesi haricinde performansıyla da çok konuşulan Playstation 5, 120Hz’de 4K desteğine sahip. Konsol, AMD üretimi Zen 2 mimarili yonga ve 16GB DDR6 RAM’den güç alırken bünyesinde yer alan yeni SSD ile beraber oldukça hızlı bir oyun deneyimi vadediyor. Geriye dönük uyumluluğu ve her geçen gün artan oyun desteğiyle beraber Sony, bu sefer kullanıcılardan topladığı geri dönütleri daha iyi değerlendirmiş görünüyor. Bu sebeple ki konsol, halen daha çok konuşulmaya ve satmaya devam ediyor.
Playstation 5, Amazon Türkiye’de 11299 TL’den tekrar satışta
25 Aralık 2020 18:00 itibariyle satışa açılan yeni stok, ne yazık ki üçüncü taraf satıcılar tarafından sağlanıyor. Buna karşın Amazon tarafından yapılan reklamların oldukça fazla ve iddialı olduğunu da belirtelim. Ürünü almak isteyenler kullanıcıların sınırlı stok nedeniyle acele etmesinde yarar var.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 serisinin kutusu ortaya çıktı; şarj cihazı olmayabilir!
Xiaomi Mi 11 serisinin, akıllara durgunluk veren ambalajı gün yüzüne çıktı. Dış görünüş bakımından iPhone 12 serisinin kutusuyla neredeyse birebir aynı olan ambalajın, bu benzerliği hasebiyle içerisinde şarj aleti olmadığı tahmin ediliyor. Eğer tahminler doğruysa Mi 11’le birlikte kullanıcılar maalesef bir de şarj cihazı arayışına girmek durumunda kalacaklar.
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Şimdiye kadar üretilmiş en pahalı akıllı telefon ekranına sahip olacağı söylenen Mi 11, 28 Aralık’ta Çin’de tanıtılacak. Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından düzenlenecek etkinlikte görücüye çıkacak olan telefonun, tanıtımı öncesinde ambalajı sızdırıldı. Ambalajın muhteviyatıyla ilgili iddialara göreyse, Mi 11’le beraber Xiaomi kullanıcılara şarj cihazı vermeyecek.
Xiaomi Mi 11 serisinin kutusu iPhone 12’nin kutusuna olan benzerliği sebebiyle tartışma yaratıyor
Daha önce yaptığı sızıntılarla tanınan DigitalChatStation adlı Weibo kullanıcısının paylaşımına göre, Xiaomi Mi 11 serisinin ambalajı ebat bakımından iPhone 12’nin ambalajına çok benziyor. Aslında bakacak olursanız iki kutunun birbirine benzemesinde problem yok; fakat problem şu ki, Xiaomi Mi 11’in kutusu iPhone 12’nin kutusuyla hemen hemen aynı olduğu için (iPhone 12’den şarj cihazı çıkmamıştı), kutuda şarj cihazına ayrılmış bir alan olmadığı düşünülüyor. Eğer Mi 11’in kutusunda şarj cihazı da olsaydı, kutunun çok daha büyük olması gerekiyordu. En azından iPhone 12’nin kutusuyla aynı olmaması gerekiyordu diyebiliriz.
Elbette ki bu tahminlerin sadece birer spekülasyondan ibaret olduklarını da unutmamak gerekiyor. Belki de Xiaomi, şarj aletini bir şekilde ince ve küçük tutmayı başarmıştır ve Mi 11 serisinin kutusunun iPhone 12’nin kutusuyla benzer olmasının yegâne sebebi de budur. Nihai sonuçları 28 Aralık’ta yapılacak olan Xiaomi etkinliğinde hep beraber göreceğiz.
Doğrusunu isterseniz Xiaomi’nin şarj aletini kaldırması pek de sürpriz olmaz. Zira Apple ile başlayan çevrecilik politikası, Samsung’a bile bir miktar sıçramıştı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerdeki haberlerimizin birinde Samsung’un da Galaxy S21 serisinden şarj aletini çıkarabileceğine dair sızıntıları sizlere aktarmıştık.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 için ekran tasarımları ortaya çıktı!
Samsung‘un yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 3 için iki farklı ekran tasarımı ortaya atıldı. Yeni Galaxy Z Fold 3’ün belirlenen iki farklı ekran tasarımından birine sahip olması bekleniyor.
Samsung, katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 2 ile 2020 yılı içerisinde büyük ilgi toplamıştı. Bu ilgiye karşılıksız kalmayan Samsung, yeni bir model ile 2021 yılında çıkış yapmayı planlıyor. Galaxy Z Fold 3 modeli ile katlanabilir telefon ailesine yeni bir üye eklemeyi planlayan şirket, bu telefon için iki farklı ekran tasarımı planlamış gibi gözüküyor. Ancak hangisini kullanacak şimdilik bilinmiyor.
Samsung’un patent bilgileri temel alınarak yapılan çalışmada Samsung’un muhtemelen Galaxy Z Fold 3 modelinde kullanacağı iki yeni tasarım ortaya çıktı. Çalışmayı yapan xleaks ve Pigtou, Samsung‘un bu model için iki farklı ekran tasarımı üzerinde çalıştığını belirledi. Bu ekranların birisi önceki modellerde olduğu gibi iki parçalı, diğeri ise üç parçalı olacak.
İki yeni katlanabilir ekran tasarımı!
Resimlere göz attığımızda Samsung, üç parçalı modeli ile hem daha kullanışlı hem de daha gösterişli bir tasarıma imza atacak gibi gözüküyor. Tasarıma baktığımızda ortada sabit bir ekran bulunurken, sağ ve soldaki ekranlar diğer ekranın üzerine kapanarak birleşiyor. Sağ taraftaki panelde ön kameralı harici bir ekran yer alırken, sol taraftaki panelde dörtlü arka kamera grubu yer alıyor. Cihazın hoparlör ve mikrofon bölümleri bu yan ekran panellerinde yer alıyor. Şarj girişi ise ana ekran panelinde bulunuyor.
Diğer iki parçalı modele baktığımızda ise burada daha bilindik bir tasarım görüyoruz. Çünkü bu tasarım hemen hemen Samsung‘un ilk katlanabilir telefon modelinin aynısı. Tabi Galaxy Z Fold 3 modelinde de kullanılabilir bir tasarım gibi duruyor. Bu tasarımda yine bir sabit ekran bulunurken, diğer ekran ana ekranın üzerine doğru kapanabiliyor.
Hatta çok dikkat çeken bir özellik yine bu tasarımda yer alıyor. Resme dikkatli baktığınızda ana ekran adeta bir akordiyon gibi bükülüyor. Bu da cihazın gerçek anlamda katlanabilir olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kırılmaya karşı daha dayanıklı bir tasarım olacağı da belli.
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Bu tasarımda ön kamera ana ekran üzerinde bulunuyor. Ancak dörtlü arka kamera grubu yan taraftaki katlanabilen panel üzerinde yer alıyor. Diğer modele göre bir diğer farkı ise bu tasarımda hoparlör ve şarj girişi ana ekran paneli üzerinde bulunuyor. Mikrofon ise katlanabilen ekran paneli üzerinde yerini alıyor.
Samsung’un önümüzdeki dönemde Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 modelleri ile katlanabilir telefon piyasasına tekrardan giriş yapacak. Bu iki ekran tasarımının bu cihazlarda kullanılacağı aşikar. Ancak hangi cihaz hangi tasarımı kullanacak belli değil. Bakalım Samsung, Galaxy Z Fold 3 modelinde hangi ekran tasarımını kullanacak?
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