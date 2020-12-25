Google, faturaları Türkiye’de kesmeye başlayacak!

Google ve Türkiye arasında yaşanan gerginliklerin de nedenlerinden biri olan ‘yerel faturalandırma’, nihayet faaliyete geçiyor. Google Türkiye adına konuşan Yerel Koordinatör Mehmet Keteloğlu, 2021 yılı içerisinde yerel faturalandırmanın başlayabileceğini ifade etti. Bloomberg HT’ye konuşan koordinatör KOBİ’lere sağlanacak 12 milyon dolarlık destek hakkında da detaylar paylaştı.

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Google, KOBİ’lere 12 milyon dolarlık destek verecek

Bloomberg HT’de video konferans ile bağlandığı programda konuşan Keteloğlu, Google ve Türkiye arasındaki bazı başlıklara değindi. Canlı yayın esnasında şirketin önümüzdeki yıl hizmete koymayı planladığı bazı noktaları da paylaşan Yerel Koordinatör, bunların haricinde teknoloji devinin ülkemizde hayata geçirdiği projelerden de söz etti. Keteloğlu, Google’dan KOBİ’lere 12 milyon dolar değerinde destek verileceğini ve desteğin teknolojik yetkinliklerin geliştirilmesi kapsamında değerlendirileceğini aktardı. Paketin çeşitli kapsam alanlarının bulunduğunu ve Dijital Platform gibi servislerle çok daha fazla müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Koordinatör, destek paketi için ise resmi kurumlarla gerekli görüşmelerin yapıldığını da ifadelerine ekledi.

‘Şeffaflık ve ifade özgürlüğüne bağlıyız’

Yayın esnasında geçtiğimiz Ekim ayında yürürlüğe giren Sosyal Medya Düzenlemesi kapsamında Google tarafından YouTube özelinde gerçekleşen temsilci ataması için de Keteloğlu bazı değerlendirmelerde bulundu. Şirketin şeffaflık, düşünce özgürlüğü ve kanunlara uygun olarak hareket ettiğini, kullanıcıların da faydasını gözeterek atamanın gerçekleştirildiğini ifade etti.

‘Yerel olarak fatura kesme girişimlerimiz olabilir’

Google’ın Türkiye’de uzun yıllardan beri faaliyet gösterdiğini ve bu faaliyetlerine de devam edeceğini aktaran Koordinatör, “Pazarın ihtiyacına yönelik değişimler yapabiliyoruz. 2021 yılı ve sonrasında da yerel olarak fatura kesme gibi girişimlerimiz olabilir” ifadesinde bulundu.

Ayrıca pandemi süreciyle dünya da olduğu gibi Türkiye’de de oldukça hızlı yükseliş gösteren e-ticaret olanaklarıyla birlikte şirketin kazanımlarından da bahseden Keteloğlu “5 yıl içinde hedeflediğimiz büyümeyi belki burada 1 yıl içerisinde gerçekleştirebildik.” şeklinde konuştu.