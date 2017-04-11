Google Duo Üzerinden Sesli Görüşme Özelliği Tüm Kullanıcılara Dağıtıldı

Google’ın görüntülü arama uygulaması olan Google Duo 2016 yılının Mayıs ayında düzenlenen I/O geliştirici konferansında tanıtılmıştı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında kullanıma açılan Google Duo’ya geçen ay sesli görüşme özelliği gelmişti. Ancak bu özellikten sadece Brezilyalı kullanıcılar yararlanabiliyordu. Bugün yapılan açıklama ile artık tüm dünyadaki Duo kullanıcıları uygulama üzerinden sesli görüşme yapabilecek.

Google mühendislerinden Justin Uberti bu açıklamayı kendi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. İlk olarak sadece görüntülü görüşme hizmeti vereceği duyurulan Duo’nun sesli konuşma özelliğine kavuşması sadece 9 ay sürdü.

📞🌎 Google Duo's new audio calling feature now available worldwide! pic.twitter.com/gFQxQTcu2S — Justin Uberti (@juberti) April 10, 2017

Basit bir kullanıcı arayüzüne sahip uygulamanın üst kısmında yer alan buton sayesinde istediğiniz kişiyle sesli konuşmadan görüntülüye ya da tam tersine geçiş yapabiliyorsunuz. Sesli görüşme özelliği tahmin edebileceğiniz gibi daha az veri tüketecek. Ancak Duo için herşey güzel değil. Çıktığı günden bu yana Duo yaklaşık olarak 27 milyon kere indirildi. Uygulama Play Store’da en çok indirilen uygulamalar arasında 225. sırada, App Store’da ise 641. sırada yer alıyor.