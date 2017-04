Google Duo Üzerinden Sesli Görüşme Özelliği Tüm Kullanıcılara Dağıtıldı

Geçtiğimiz Ağustos ayında kullanıma açılan Google Duo’ya geçen ay sesli görüşme özelliği gelmişti. Ancak bu özellikten sadece Brezilyalı kullanıcılar yararlanabiliyordu. Bugün yapılan açıklama ile artık tüm dünyadaki Duo kullanıcıları uygulama üzerinden sesli görüşme yapabilecek.

Google mühendislerinden Justin Uberti bu açıklamayı kendi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. İlk olarak sadece görüntülü görüşme hizmeti vereceği duyurulan Duo’nun sesli konuşma özelliğine kavuşması sadece 9 ay sürdü.

📞🌎 Google Duo's new audio calling feature now available worldwide! pic.twitter.com/gFQxQTcu2S

— Justin Uberti (@juberti) April 10, 2017