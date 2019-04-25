Google Duo, grup görüntülü görüşmelere açılıyor

Eğer Google Duo kullanıyorsanız, şirketin grup görüntülü arama özelliğini bir süredir test ettiğini duymuşsunuzudur. Çeşitli haberlere göre Endonezya’da bu özellik test edilmeye başlandı.

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Yakında Türkiye’ye gelebilir

Google’ın yayınlama şekli genellikle ilk ABD olarak görülüp sonra diğer ülkelere sırayla açmak üzere kurulmuştur. Yeni Google Duo özelliğini şirket Endonezya’da test etmeye başladı. Bu özellik, uygulama içinde bir grup oluşturmanızı ve bu gruba bir ad vermenizi sağlıyor. Oluşturduğunuz gruptan dört kişi ile görüntülü konuşabilmenize de olanak sağlıyor.

Google’ın önceki raporlarında gruplarda yedi kişi aynı anda konuşabilecek vurgusu yapılıyordu lakin son testlere bakacak olursak bu rakam dörde düşürülmüş durumda. Google belirli bölgelere bu özelliği sunmaya başlarken, yakında ülkemize de gelmesi bekleniyor.