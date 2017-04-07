Google Sahte Haber ve Bilgilerle Savaşmak İçin Doğrulama Sistemi Getiriyor

Arama devi Google’ın geçen sene Google Haberler için duyurduğu doğrulama sistemlerinin kapsamını genişletiyor ve tüm arama sonuçlarına getiriyor.

Google’daki bilgi sonsuzluğu içinde bilgilerin doğruluğu ve gerçekleri büyük bir problem. İşte buna dur demek isteyen Google, ilgili kuruluşlarla iş birliğine giderek arama sonuçlarına doğrulanmış içerikleri ön plana alacak. Aslında geçtiğimiz Ekim ayında bu çalışma Haberler için zaten başlamıştı ama şimdi globalde ve tüm arama sonuçları için uygulanacak. Böylelikle arama sonuçlarında artık daha kaliteli ve zengin içerik karşımıza çıkacak.

Doğrulanmış içerikleri en üst sıraya alacak olan yenilikle beraber bir nebze de olsa bilgi kirliğini azalmış olacak. Fakat bu yenilik de Google’ın en büyük problemlerinden olan yanlış ve rahatsız edici içerikle doğrudan mücadele etmek için yeterli bir yöntem değil!

Geçtiğimiz aylarda Trump’ın başkan seçilmesinden sonra bazı kesimler Facebook’ta yayılan sahte haberlerin Trump’ın kazanmasına yardımcı olduğunu savunmuştu. Bu iddiaların ardından Facebook ve Google, reklam politikalarını değiştirip sahte haberlerin para kazanmasını engellemeye çalışmıştı. Facebook o zamandan beri kendi haber doğrulama sistemiyle yalan veya yanlış haberleri engellemeye çalışmıştı. Şimdi, Google’dan da böyle bir haber gelince artık sahte içeriklerle ciddi bir mücadeleye girildiğini görüyoruz.

Bu gibi girişimler arttıkça gelecekte olmasından korkulan doğru bilginin anlaşılamaması durumundan da uzaklaşmış olacağız. Bakalım önümüzdeki günlerde bu gibi girişimler diğer sosyal medya ve arama motorları devlerinden de gelecek mi?