Google, Chrome’un iOS Sürümüne Okuma Listesi Özelliğini Yayınladı

Google, Chrome’un iOS versiyona okuma listesi özelliğini resmen getirdi ve artık internet sitelerini daha sonra okumak için kaydetmek mümkün.

Google’ın getirdiği bu özellikle beraber kaydedilen ,internet siteleri daha sonra internet bağlantısı olmasa bile okunabilecek. Bu özellik Apple’ın Safari tarayıcısında yer alan Okuma Listesi ile tamamen aynı şeye yarıyor.

Chrome’da sayfayı ğaylaşma bölümünde Daha Sonra Oku seçeneği yer alıyor. Buradan kaydettiğiniz siteler okuma listesine alınıyor. Kaydedilen sitelere Chrome’un sağ üst bölümünde yer alan üç noktalı menü simgesinden Okuma Listesi’ne girilerek erişiliyor. Bu özellik sayfayı sadece metin olarak değil tamamen kaydediyor.

Benzer bir özellik geçtiğimiz Aralık ayında Chrome’un Android versiyonuna gelmişti. Ancak bu özellik iOS versiyonundan biraz farklı çalışıyor. Android versiyonunda internet siteleri telefonda daha sonra okumak üzere kaydediliyor ancak indirilen diğer dosyların arasında yer alıyor.