2017 yılının sonuna doğru adım adım yaklaşıyoruz. Bu rağmen pek çok kullanıcı halen iGoogle tarzı kişiselleştirme araçlarına özlem duyuyor. 2005 yılında karşımıza çıkan iGoogle projesi, maalesef 2013 yılında nihayete erişti. Neyse ki iGoogle’a benzeyen bazı Chrome uzantıları mevcut. Bunlardan biri de 64 Pixels’in geliştirdiği “Start – A Better New Tab” eklentisi.

Bu uzantı, yeni sekmelerde widget biçimindeki her türlü uygulamayı içeriyor. Güncel hava koşulları, en çok ziyaret edilen siteler, CNN’den haberler, Gmail, Facebook, YouTube’daki popüler videolar, yüklü Chrome Uygulamalarınız, Google Takvim bunlardan sadece birkaçı konumundalar.

iGoogle hala kalbimizde yaşıyor!

Uzantının bazı zayıf noktaları da mevcut. Widget mimarileri, belli ölçüde kişiselleştirebiliyor. Ancak retro tasarımı özleyen kullanıcıların bunu fazla umursayacağını düşünmüyoruz. Yazılım sizinle paylaştığımız bağlantıdan kolayca indirilebiliyor. Kurulum sonrasında yapmanız gereken fazla bir şey yok; sadece onaylama işlemlerini gerçekleştirmeniz ve bazı temel seçenekleri aktif hale getirmeniz yeterli. Gmail bilgilerinize kolayca erişebiliyor, Google Calendar tarzı widget mimarileri ise ek kurulum talep edebiliyor. Ancak eklenti ile Facebook arasında bir sorun var gibi gözüküyor. Bu nedenle en verimli yöntem, Facebook uygulaması indirmeniz olacaktır.

Herhangi bir şeyi değiştirmek isterseniz, adres çubuğuna chrome: // extensions yazın ve Enter tuşuna basın. Ardından, Başlangıç girişini bulana kadar listede ilerleyin. “Seçenekler” bağlantısını tıkladığınızda, değiştirebileceğiniz tüm çeşitli ayarlarla birlikte yeni bir sekme açılacak. Bu bölümde widget’ları dilediğiniz sırada düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, widget’ların şeffaflığını ve hava durum birimlerini değiştirebilir ve birkaç ayarlama daha gerçekleştirebilirsiniz.

Eklentiyi şu linkten indirebilirsiniz:

//chrome.google.com/webstore/detail/start-a-better-new-tab/kgifkabikplflflabkllnpidlbjjpgbp