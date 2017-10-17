Google Chrome’a Bazı Basit Antivirüs Özellikleri Gelecek

Google’ın popüler internet tarayıcısı Chrome yayınlanan güvenlik güncellemeleri ile kullanıcıların güvenliğini ön planda devam ediyor.

Google Chrome’a yeni gelen özellikler ile artık tarayıcısı, antivirüs yazılımlarının basit özelliklerine sahip. Taraycının Windows sürümüne gelen güncelleme sayesinde artık Chrome zararlı bir tarayıcı eklentisinden gelen istekleri otomatik olarak algılayabilecek. Bu tehlike algılandığında ayarlarıyenileyebilecek.

İndirilen dosyanın içerisinde yer alan istenmeyen yazılımları algılayan Chrome Cleanup özelliği de yeniden düzenlendi. Arama devi ESET ile yaptığı anlaşma ile Chrome Cleanup’a antivirüs ve internet güvenliği özellikleri getirdiğini duyurdu. Bu sayede tarayıcının malware tanıma sistemi de gelişti.