Uzun süredir Android’deki tarayıcı deneyimini değiştirmeyen Google Chrome, şimdi öyle bir güncelleme yaptı ki kullanıcılar alışkanlıklarını unutmak zorunda kaldı. Peki Google Chrome neden böyle bir karar aldı? Bu değişiklik Türkiye’deki kullanıcıların günlük internet deneyimini nasıl etkileyecek?

Google Chrome Android sürümünde neler değişti?

Google Chrome Android tarafında yapılan son güncellemeyle birlikte yer imleri artık eskisi gibi mevcut sekmenin üzerinde açılmıyor. Bunun yerine her yeni yer imi tıklandığında ayrı bir sekme açılıyor.

Bu durum, bir yandan sekmesini korumak isteyenler için faydalı görünse de, yoğun şekilde internet kullananlar için fazladan sekme kalabalığı yaratıyor.

Özellikle Türkiye’de mobil cihazlarda Google Chrome en çok kullanılan tarayıcı olduğu için bu değişiklik küçük gibi görünse de birçok kullanıcı için iş akışını zorlaştırabilir. Reddit ve Google forumlarında son günlerde artan şikayetlerde, kullanıcıların “her yer iminde yeni sekme açılması” alışkanlıklarını bozduğu belirtiliyor.

Bir Android tablet kullanıcısı, dün normal çalışan Google Chrome’un bugün tamamen farklı bir şekilde davrandığını yazarak şaşkınlığını dile getirdi.

Aslında bu değişiklik, sekmeyi açık tutmak isteyenler için fayda sağlayabilir. Ancak yeni bir yer imi açtığınızda istemediğiniz halde fazladan sekmelerin birikmesi, manuel olarak kapanmaları gerektiği için kullanıcıları yoruyor. Türkiye’de de benzer şikayetlerin çoğalması bekleniyor, zira mobilde hızlı erişim isteyenler bu yenilikten memnun kalmayabilir.

İşin sevindirici tarafı, şimdilik bu davranışı eskiye çevirmek mümkün. Chrome ayarları içinde gizli bir seçenek olan “chrome://flags/#android-native-pages-in-new-tab” yolunu takip ederek “Open downloads, history and bookmarks in new tab” seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Chrome Android’deki bu yeni sekme açma davranışı sizce faydalı mı, yoksa sadece gereksiz bir karmaşa mı yaratıyor? Görüşlerinizi paylaşın, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!