Web tarayıcılarının çoklu görevlerin yaygın olduğu bir dönemde, sistem kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi son derece önemlidir. Popüler bir web tarayıcısı olan Google Chrome, kullanıcıların her bir sekmenin bellek kullanımını kolayca izlemelerine olanak tanıyan şık bir özellik sunuyor. Son gelen bilgilere göre, yeni güncelleme, kullanıcılara açık olan sayfaların sistem belleği üzerindeki etkisini daha şeffaf bir şekilde görmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Önceden, Chrome, kullanılmayan sekmeler tarafından kullanılan kaynakları sınırlayarak sistem belleğini koruyan bir Bellek Tasarrufu moduna sahipti. Ancak bu en son özellik, bir sekmeye geldiğinizde gerçek zamanlı bellek kullanım verilerini sunarak bir adım daha ileri gitmektedir. Bu, artık herhangi bir sekmeyi tek tek denetlemeye gerek olmadan, açık web sitelerinizin sistem kaynaklarını ne kadar tükettiğini anlamanıza yardımcı oluyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone DNS değiştirme nasıl yapılır?

Bu kolaylık, özellikle çok sayıda açık sekme ile çalışan ve bilgisayarlarının sorunsuz bir şekilde çalışmasını isteyen kullanıcılar için son derece kullanışlıdır. Bu, teknik bilgiye ihtiyaç duymadan günlük kullanıcıların gereksinimlerini karşılayan bir özelliktir. Basit, hızlı ve bilgilendirici olan bu özellik, bilgisayarınızın performansı düştüğünde hangi sekmelerin kapatılması gerektiğine karar vermenize yardımcı olabilir.

Bellek ve Enerji Tasarrufu modlarına erişmek isteyen kullanıcılar, tarayıcının “Performans” bölümündeki ayarlara gidebilirler. Ayrıca, belirli önemli siteleri her zaman açık tutma seçeneği de sunulmaktadır, böylece kritik sayfaların her tıkladığınızda yeniden yüklenmesini önleyebilirsiniz.

Bu güncelleme şu anda Chrome’un 119 sürümünde yer alıyor bulunuyor. Özelliği kullanmak için Chrome’u güncellemeniz yeterli olacaktır.