Google Chrome’dan Gerçekleştirilen Trafiğin Çoğu HTTPS Bağlantı

Google’ın HTTPS şifreleme kullanımına dair açıkladığı istatistikler arasında Chrome üzerinden gerçekleştirilen bağlantılarında verileri yer aldı.

Google Chrome’un kullanıldığı platforma bağlı olarak Chrome üzerinden gerçekleştirilen bağlantıların %64 ile %75’i güvenli. Şirket HTTPS kullanımının yayılması için en büyük çalışmaları yapan teknoloji firmaları arasında önde geliyor.

ChromeOS ve macOS üzerinden gerçekleştirilen bağlantılar en yüksek güvenlik oranına sahip olan bağlantılar. Her iki platformunda güvenli bağlantı oranı %75’in üzerinde. Windows’ta bu oran %66. Android’de ise %64’te kaldı. Oranlar geçen yıla göre bir hayli artmış durumda. Geçen sene Android üzerinden Chrome ile yapılan güvenli bağlantıların oranı %42’ydi.